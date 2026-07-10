Embajadora de la Unión Europea (UE) visita el penal de mujeres Serafina Dávalos

El Ministerio de Justicia coordinó una jornada de verificación y acompañamiento en el Centro Penitenciario de Mujeres Serafina Dávalos, ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo. La actividad fue encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien estuvo acompañado por la embajadora de la Unión Europea (UE) en Paraguay, Katja Afheldt.

El recorrido tuvo como objetivo conocer de cerca el funcionamiento de este establecimiento, destinado a mujeres adultas mayores, embarazadas y madres privadas de libertad que conviven con sus hijos pequeños. Actualmente, el centro alberga a 50 mujeres y 19 niños.

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Durante la jornada, las internas ofrecieron una presentación de danza paraguaya como parte de las actividades culturales que desarrollan dentro del penal. Además, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones y entregaron abrigos destinados a las internas y a los niños que viven en el lugar, en el marco de una campaña impulsada por el Ministerio de Justicia ante las bajas temperaturas.

Destacan cooperación entre Paraguay y la Unión Europea

Al término de la visita, el ministro Rodrigo Nicora destacó el apoyo de la Unión Europea al proceso de modernización del sistema penitenciario paraguayo y mencionó avances como el cierre de antiguos establecimientos y la adecuación de centros de reclusión a las disposiciones constitucionales.

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Por su parte, la embajadora Katja Afheldt señaló que estas visitas permiten observar en el terreno el impacto de los proyectos de cooperación internacional y conocer de primera mano la realidad de las mujeres privadas de libertad y de sus hijos.