Escuela Taller recupera casas coloniales y forma jóvenes con el método de aprender haciendo en San Pedro

Con trabajos de restauración de viviendas antiguas y espacios públicos, la institución mantiene una activa presencia en la comunidad sampedrana, combinando aprendizaje práctico con aporte social. Los alumnos participan directamente en obras bajo la orientación de instructores profesionales.

La Escuela Taller forma a jóvenes en diferentes especialidades como construcciones civiles, herrería, carpintería, electricidad, jardinería y medio ambiente, pintura y plomería, mediante un sistema basado en el concepto de “aprender haciendo”. La capacitación combina un 30% de teoría y un 70% de práctica.

Entre los trabajos más destacados se encuentra la recuperación de la casa colonial que perteneció al prócer sampedrano Vicente Ignacio Iturbe, además de la restauración de la fachada de una vivienda colonial ubicada en pleno centro de San Pedro de Ycuamandyyú. La recuperación de estos espacios genera admiración entre los pobladores y contribuye a conservar la identidad histórica de la ciudad.

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Los estudiantes, acompañados por instructores especializados, desarrollan las tareas de restauración y adquieren experiencia real para su futuro laboral. En los trabajos realizados en viviendas particulares, los propietarios aportan los materiales y los alumnos aportan la mano de obra como parte del proceso de formación.

Además de la recuperación patrimonial, la Escuela Taller coopera con instituciones públicas y privadas mediante diferentes acciones comunitarias. Entre sus aportes se destacan la elaboración e instalación de basureros, apoyo con mano de obra en instituciones educativas y mejoras en espacios públicos.

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La institución cuenta con una agenda permanente de actividades y proyectos ejecutados mediante alianzas estratégicas, fortaleciendo la capacitación técnica y la participación de los jóvenes en beneficio de la comunidad.

En el marco del Plan de Formación Profesional, los estudiantes pueden convertirse en auxiliares durante el primer año y técnicos al finalizar el segundo año en la especialidad elegida. La preparación está orientada a brindar herramientas para insertarse en el mercado laboral.

La Escuela Taller de San Pedro de Ycuamandyyú, dependiente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), representa una oportunidad de capacitación y desarrollo para jóvenes sampedranos. Además de la formación técnica, complementa sus actividades con deportes y charlas educativas para una preparación integral.