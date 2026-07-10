Lo que sabe Migraciones de la abuela detenida de la niña Magnolia

Magnolia, niña de dos años, fue reportada como desaparecida luego de que su madre denunciara que el padre de la niña, un ciudadano chileno identificado como Francisco Javier Bustos Nieto, no había devuelto a la nena tras un régimen provisorio de relacionamiento establecido judicialmente.

La abuela paterna de Magnolia, la chilena Patricia Angélica Nieto Ibaceta, fue detenida cuando intentaba abordar un avión con destino a Chile en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Según explicó Jorge Kronawetter, de la Dirección Nacional de Migraciones, esto se dio gracias a una alerta migratoria activada y que si bien al activarla, la institución no tiene la potestad de detenerla, si se genera un aviso que se deriva a la institución correspondiente, en este caso a la Fiscalía a cargo de Aldo Cantero. Detalló que la mujer ingresó al país hace una semana aproximadamente.

“Nosotros detectamos de que ella tenía un ingreso para la salida por Aeropuerto Silvio Pettirossi y esa circunstancia hizo que nosotros podamos comunicarnos de manera directa para ver que si cuál era la situación de esta señora, porque no tenía ninguna alerta, pero obviamente que por el vínculo de relación que tiene con las personas afectadas, hicimos esa consulta y luego de lo cual ya se nos emitió la orden de detención por parte del fiscal Cantero”, precisó.

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No era primera vez que la abuela venía a Paraguay

Según los registros de Migraciones, no es la primera vez que la abuela de Magnolia visitaba el país, además de que existían muchos registros de que la familia realizaba varios movimientos de entrada y salida del país.

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Detalló que la alerta Mafe está cargada en una red de información migratoria regional que actualmente preside Paraguay, por lo que ya se contactó con las autoridades migratorias de los países vecinos para informar de la situación a fin de que se prevengan los avisos en caso de registrar algún movimiento de estas personas.

Insistió en que la misma funcionaría solamente si el movimiento se realizaba en los puestos de control migratorio habilitados, ya que existen varios puntos clandestinos, donde el control migratorio escapa del control de la institución.

Dónde reportar información sobre Magnolia:

911 (Emergencias)

130

Línea 147 (Fono Ayuda – Niñez y Adolescencia)

Departamento de Búsqueda y Localización: (0986) 760-083

Cantidad de paraguayos que viajaron al Mundial de Fútbol

Kronawetter reiteró una vez más que 8.605 pasajeros viajaron al Mundial de Fútbol Fifa 2026 realizada en Estados Unidos, México y Canadá, de los cuales 7.850 eran connacionales y 755 fueron ciudadanos residentes en Paraguay.

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De todos estos viajeros, casi el 95% ya retornó, incluso los de los dos vuelos charter que llevaron aproximadamente a 600 personas.

Precisó que muchos argentinos también viajaron desde Paraguay, sobre todo los del norte, debido principalmente a la ventaja de movilidad y precios de los pasajes.