Buscan a adolescente de 13 años desaparecido en Limpio

La agente fiscal Sara Torres Villalba, de la Unidad Penal N° 2 de Limpio, dispuso la búsqueda y localización de Jonathan Santos Figueredo Núñez, de 13 años, quien permanece con paradero desconocido desde el 3 de julio de 2026.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por la madre del adolescente ante la Comisaría 47ª Central de Limpio, tras constatar que el menor salió de su vivienda y no regresó.

Lea más: A un año de la tragedia de María Fernanda, estos son los avances de la ley que lleva su nombre

¿Dónde fue visto por última vez?

De acuerdo con los antecedentes del caso, Jonathan salió de su domicilio, ubicado en el Asentamiento 24 de Mayo, en la ciudad de Limpio, alrededor de las 17:30, y desde entonces se desconoce su ubicación.

Ante esta situación, la representante del Ministerio Público ordenó al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas realizar todas las diligencias necesarias para encontrar al adolescente. Entre las medidas se encuentran la verificación de imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona y otras tareas investigativas.

Descripción del adolescente desaparecido

Al momento de su desaparición, Jonathan vestía:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Short.

Campera azul alusiva al Club Cerro Porteño.

Zapatillas negras.

Además, presenta las siguientes características físicas:

Estatura mediana.

Cutis morocho.

Cabello teñido de color ceniza.

Contextura robusta.

El Ministerio Público solicita a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Jonathan que la comunique de inmediato a la dependencia policial más cercana o al Sistema de Emergencias 911, con el objetivo de facilitar su pronta localización y retorno al hogar.