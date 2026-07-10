Luque: Avda. Brítez Borges, intransitable por baches y agua servida

La triste situación de la intersección de la avenida Brítez Borges casi Benito Juárez ha dejado de ser una novedad para los vecinos y conductores que transitan por el área, aunque el nivel de deterioro sigue sorprendiendo a quienes se ven obligados a pasar por allí.

Esta vía, fundamental por conectar ciudades clave como San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque, se encuentra prácticamente intransitable.

El estado del asfalto se ha visto gravemente afectado por la presencia de enormes baches que cubren gran parte de la calzada. Sin embargo, el problema de fondo parece ser la constante presencia de agua servida, un factor que acelera la destrucción de la capa asfáltica y genera condiciones insalubres para los habitantes y transeúntes.

“Esto es una pesadilla. Hace varios meses que esto está así. Se arregla, pero no hay una solución definitiva”, expresó con frustración un conductor mientras realizaba maniobras para esquivar los profundos “cráteres” en la vía.

Lea más: Luque: baches convierten calles y caminos alternativos en trampas para conductores

El testimonio refleja el sentir general de quienes utilizan esta ruta, enfrentando diariamente un camino que, lejos de mejorar, parece agravarse con el paso del tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comunidad exige soluciones urgentes, ya que los parches temporales han demostrado ser insuficientes frente a la magnitud del daño estructural y la problemática del agua que fluye por la calle.