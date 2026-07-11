Anuncian sábado cálido pero con lluvias

La Dirrección de Meteorología e Hidrología informó que para este sábado se prevén lluvias que abarcarán gran parte del país.

El pronóstico indica que, en el norte, centro y este de la Región Oriental, así como en sectores de la Región Occidental, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas entre los 15 y 21 °C. Hacia la tarde, el ambiente se tornará cálido con máximas que oscilarán entre los 22 y 29 °C en la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental las marcas alcanzarán entre 26 y 33 °C.

Los vientos, inicialmente variables, rotarán posteriormente al sector sur.

El panorama cambiará de cara al domingo. La jornada comenzará con un ambiente frío a fresco, aunque se espera un ascenso de temperatura hacia la tarde en algunos sectores.

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Las mínimas previstas se sitúan entre 10 y 15 °C para la Región Oriental y entre 14 y 19 °C para la Región Occidental, con máximas generales de 17 a 24 °C. Los vientos soplarán del sector sur y las lluvias podrían persistir específicamente en el noreste de ambas regiones.

Finalmente, para el lunes se anticipa una mejoría gradual en las condiciones climáticas en la mayor parte del territorio nacional, con una baja probabilidad de lluvias.

Se espera un marcado descenso térmico con mínimas de 7 a 10 °C en la Región Oriental y de 9 a 15 °C en la Región Occidental. Las temperaturas máximas durante la tarde se mantendrán entre 17 a 22 °C en la Región Oriental y 22 a 26 °C en la Región Occidental, predominando vientos del sector sureste.