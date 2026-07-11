El 95% de los viajeros ya volvió de EE.UU. tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026

Según los datos oficiales proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), un total de 8.605 pasajeros partieron desde el país con destino a Estados Unidos, México y Canadá para asistir al Mundial de Fútbol 2026.

Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones, precisó que, de este grupo, 7.850 eran connacionales, mientras que los 755 restantes fueron ciudadanos residentes en el país.

El registro, que abarca el periodo iniciado el viernes 5 de junio, una semana antes del encuentro inaugural, permitió cerrar el ciclo de viajes tras el retorno de los aficionados.

El flujo de salidas no fue uniforme. Migraciones detectó un incremento significativo en la demanda de pasajes tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final, luego del triunfo ante Alemania.

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Según detalló Kronawetter, cerca de 500 personas optaron por viajar a Estados Unidos específicamente para presenciar el duelo ante Francia.

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Un dato relevante que arroja el informe es la participación de ciudadanos argentinos, principalmente residentes en el norte del país vecino.

“Muchos de ellos eligieron partir desde Paraguay debido a la mayor flexibilidad en la movilidad y los precios competitivos de los pasajes aéreos en comparación con otras rutas”, comentó.

Balance del retorno

El operativo de control fronterizo resultó exitoso en términos de logística. Casi el 95% de los viajeros ya ha retornado al país. Entre ellos, se incluyen los pasajeros que utilizaron dos vuelos chárter contratados para la ocasión, los cuales trasladaron a aproximadamente 600 aficionados.