Invitan a la feria Jahamína Central y Show artístico del Paseo Costero de Villa Elisa

Una gran cantidad de artesanos, productores y feriantes se encuentran apostados en el Paseo Costero Virgen del Carmen de Villa Elisa, ubicado a pocos minutos de la Avda. Américo Picco de esta ciudad. Durante el paseo por la ciudad, los visitantes podrán disfrutar además de show artísticos durante toda la jornada que se extiende hasta las 16:00.

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Los feriantes ofrecerán una gama de productos para reactivar la economía familiar, entre las que se puede citar artículos de la canasta básica, artículos para la cocina como vegetales, hortalizas y verdeos, y carnes en todas sus variedades.

La actividad se inició esta mañana y se extenderá hasta las 16:00 en el Paseo Costero Virgen del Carmen de Villa Elisa, que fue inaugurado recientemente por autoridades de la Municipalidad de Villa Elisa, y de la Gobernación del departamento Central.

Los emprendedores invitan al público a visitar el Paseo Costero, y aprovechar para realizar algunas compras y disfrutar de una privilegiada vista del río Paraguay. Los visitantes pueden aprovechar igualmente el lugar para pasear y compartir con los amigos y la familia.

Inaugurado recientemente

La inauguración del Paseo Costero Virgen del Carmen de Villa Elisa fue realizado el 3 de julio. El proyecto implicó una intervención de ingeniería civil y ambiental.

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La obra denominada “Construcción Paseo Costero Virgen del Carmen - Villa Elisa con ID N ° 461046 fue financiada por la Gobernación de Central con un costo G. 6.953.570.600 por la Spazio Construcciones SRL, representada por Ramón Arnulfo Arce Benítez.

En el lugar se realizaron trabajos previos de recuperación de la zona costera de unos 17.000 metros cuadrados como así como la construcción de pavimentos e instalación de pastos.

Además de la instalación de mobiliarios y espacios de cancha sintética, juego para niños, todo para el uso público.