Justo Cárdenas: inician el comiso de bienes del ex titular del Indert

La ejecución del comiso de bienes del extitular del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas Nunes está a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.º 3, Carlos Mendoza Peña.

Lea más: Justo Cárdenas, extitular de Indert, se entregó tras condena

En cumplimiento de la sentencia definitiva (SD) N° 126 del 24 de junio de 2021, que dispuso el comiso especial extensivo de bienes de Cárdenas tras constatar que el mismo no pudo justificar los egresos por la suma de G. 4.113.282.879, el juez Peña dictó ayer el auto interlocutorio (AI) N° 127.

A través de la resolución mencionada, el juzgado inició la ejecución del comiso especial extensivo y para el efecto, ordenó medidas de embargo y prohibición de innovar y contratar sobre una serie de bienes, hasta la efectiva inscripción de los mismos a nombre de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Comiso de bienes afectan a inmubles y acciones del extitular del Indert

Los bienes afectados por esta medida son los siguientes:

Un Departamento más cochera en el sexto piso del edificio Balcones del Parque, ubicado en el Distrito de San Roque de Asunción.

30 acciones de la Agro Industrial Ganadera J.P.C S.A., integrada por la señora Elisa Nunez Vda. de Cárdenas (+) por G. 300.000.000.

15 acciones de la Agro Industrial Ganadera S.A, Integrada por María Alexandra Cárdenas Pappalardo por G. 150.000.000.

15 acciones de la Agro Industrial Ganadera J.P.C S.A., integrada por Justo Pastor Cárdenas Pappalardo por G. 150.000.000 000.

La suma de US$180.700 depositados en la sucesión de la señora Elisa Nunez Vda. de Cárdenas como acervo hereditario.

Inmueble individualizado como Finca N.º 27.609 ubicada en la compañía Loma Merlo de la ciudad de Luque con superficie de 782 m², integrado como capital de acciones en la Agro Industrial Ganadera J.P.C S.A. por valor de G. 250.000.000 (equivalente a 25 acciones) por Justo Pastor Cárdenas Nunes.

En la misma resolución, el juez ordena a la Dirección General de los Registros Públicos la inscripción de todos los bienes comisados a nombre de la Senabico, previa notificación a la firma y, en lo que respecta al dinero que le corresponde por herencia, al juzgado en lo Civil y Comercial del noveno turno, donde se tramita la sucesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Condena por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fallo que condenó a Cárdenas a 4 años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y dispuso el comiso de sus bienes, fue dictado por el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga.

Los hijos del exfuncionario estatal, Allan Israel Cárdenas Rodríguez, María Alexandra y Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, también fueron acusados por la Fiscalía por supuesto lavado, pero fueron absueltos.

La acusación estuvo a cargo de la fiscala Natalia Fuster, entonces de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea),quien solicitó en juicio la condena de 11 años de pena privativa para el expresidente del Indert, por los delitos mencionados anteriormente.

Pena para Justo Cárdenas se estableció en un segundo juicio

La agente fiscal apeló la pena ínfima establecida en el primer juicio, por considerar que no era acorde a la gravedad de los hechos expuestos en juicio.

Lea más: Justo Cárdenas: fiscala pide 11 años de cárcel para extitular del Indert

El 30 de julio de 2021 el Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala, hizo lugar al recurso planteado por la agente fiscal Natalia Fúster, confirmó parcialmente la sentencia, anuló la pena y dispuso el reenvío de la causa a primera instancia, únicamente para el estudio de la pena.

La Cámara concluyó que al establecer la sentencia en el primer juicio oral, el colegiado no tuvo en cuenta que se encontraba ante un concurso (más de un hecho) y, por lo tanto, no aplicó el marco penal que correspondía a la situación jurídica.

Lea más: Tribunal confirma condena a Cárdenas pero anula pena

En ese sentido, los entonces camaristas Gustavo Santander Dans (actual ministro de la Corte), Pedro Mayor Martínez y Emiliano Rolón Fernández (actual fiscal general del Estado), dejaron establecido que el marco penal por el concurso de ambos hechos punibles atribuidos a Cárdenas es de hasta 15 años de pena privativa de libertad.

En consecuencia, ordenaron un nuevo juicio para establecer la pena acorde al escandaloso caso de corrupción pública,tarea que quedó a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Juan Carlos Zárate Pastor, Yolanda Portillo y María Fernanda García de Zúñiga.

Lea más: Tribunal eleva condena de Justo Cárdenas a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito

El 25 de septiembre de 2023, mediante la Sentencia Definitiva N° 404 el Tribunal de Sentencia presidido por Zárate Pastor estableció la pena de 7 años de cárcel para Cárdenas, quien la cumple en prisión actualmente.