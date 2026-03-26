Justo Cárdenas, emplazado a presentarse para cumplir condena

Justo Pastor Cárdenas Nunes tiene cinco días para ponerse a disposición del Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Nº 3 o en su defecto, presentarse ante una comisaria o penitenciaria habilitada, para cumplir su condena de siete años de cárcel.

Así lo dispuso el juez Carlos Mendoza Peña, titular del Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Nº 3, a través del auto interlocutorio (AI) N° 83, dictado ayer.

El ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la imposibilidad de justificar egresos por la suma de G. 4.113.282.879.

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Embargo sobre inmueble ofrecido en fianza por Justo Cárdenas

El magistrado Mendoza advierte que el emplazamiento es bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, procederá a la ejecución de la caución real que pesa sobre Finca N°: 8905, departamento de la Capital, distrito La Catedral, propiedad de Emily Basilisa Rodríguez Moreira por la suma de Gs. 500.000.000.

Esta fianza fue establecida por A.I.N° 899 del 16 de octubre de 2019, por el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos, en oportunidad de otorgar medidas alternativas a la prisión a Cárdenas.

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Por esta razón, Mendoza también notificó de su decisión a la fiadora y decretó embargo preventivo así como prohibición de innovar y contratar sobre el referido inmueble, por el monto mencionado.

Recurso de casación de Justo Cárdenas fue declarado inadmisible

Esta sentencia quedó firme el 11 de marzo pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia descartó el último recurso planteado por la defensa del extitular del Indert.

Específicamente, la sala penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa de Cárdenas en contra del fallo de la Cámara de Apelación que confirmó la sentencia dictada en el segundo juicio por el caso.

Firmaron esta resolución los ministros Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos Ojeda y el camarista Delio Vera Navarro.

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Con esta decisión dictada mediante el Acuerdo y Sentencia N° 39 la máxima instancia judicial confirma el Acuerdo y Sentencia N° 12 del 5 de marzo de 2024, emanada del Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala de la Capital, conformada por los camaristas Arnaldo Fleitas, Andrea Vera y Bibiana Benítez Faría.

Mediante dicho fallo el tribunal de alzada había ratificado la Sentencia Definitiva N° 404 del 25 de septiembre de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate Pastor (presidente), Yolanda Portilloy María Fernanda García de Zúñiga, que elevó a 7 años de cárcel la condena a Cárdenas, quien en el primer juicio recibió solo 4 años de cárcel.