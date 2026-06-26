Terremoto en Venezuela: cómo ayudar con donaciones desde Paraguay

La comunidad venezolana en Paraguay inició una movilización nacional tras el devastador sismo de magnitud 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

La región de La Guaira ha sido identificada como la zona más crítica, dejando tras de sí una emergencia humanitaria que requiere de la solidaridad internacional.

Ante la falta de representación diplomática en el país, los residentes venezolanos han decidido transformar la angustia en acción.

Samira Jacobo, una de las impulsoras de esta iniciativa, destacó el papel fundamental del sector privado y la solidaridad del pueblo paraguayo, que históricamente ha respaldado a los migrantes en momentos de crisis.

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Actualmente, se estima que residen cerca de 7.000 ciudadanos venezolanos en Paraguay. La red de apoyo se ha extendido rápidamente a ciudades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Encarnación, uniendo esfuerzos para centralizar la ayuda.

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El objetivo es claro: preparar un envío masivo de suministros que parta hacia Venezuela entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio de la próxima semana.

¿Qué se necesita?

La prioridad absoluta para los hospitales y zonas afectadas son los insumos médicos. Se solicita a la ciudadanía colaborar con:

Insumos médicos: Medicamentos, guantes y materiales descartables.

Artículos de primera necesidad: Alimentos no perecederos, mantas y agua potable.

Herramientas: Palas y guantes de trabajo para las labores de remoción y limpieza.

Ropa en buen estado.

Para facilitar la logística, Samira Jacobo puso a disposición su local comercial El Rey de la Arepa, ubicado en Pitiantuta casi 11 de Septiembre, Fernando de la Mora, para la recepción de las donaciones.

Aquellas personas que deseen colaborar pueden contactarse al número (0985) 104-282 o seguir la cuenta en redes sociales @reyarepa.py.

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Los organizadores también mencionaron su disposición de retirar las donaciones directamente en los domicilios de quienes deseen sumarse a esta noble causa, facilitando así la participación de todos los paraguayos que deseen extender su mano a Venezuela.