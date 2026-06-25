Terremoto en Venezuela, entre los más graves en la escala de Richter

La tierra tembló con furia ayer en Venezuela y dejó a su paso devastación y caos, marcando el evento sísmico más significativo en más de un siglo.

El terremoto de magnitud 7,5 que anoche sacudió Venezuela es el más potente en más de un siglo, según los registros históricos del USGS que además analizando cálculos basados en la destrucción estima que las víctimas fatales serían más de 10.000.

Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El USGS registró el 29 de octubre de 1900 un terremoto de magnitud estimada de 7,7 frente a las costas del país, al noreste de Caracas, que causó “daños considerables”, según el instituto.

Lea más: ¿Por qué ocurrieron dos terremotos en Venezuela? Claves del doble sismo y advertencia de expertos

La respuesta a terremotos en Venezuela requerirá “un esfuerzo colectivo masivo”, dice coordinador humanitario de ONU. El gobierno interino, cargo de Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una “zona de desastre”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Magnitud considerable

Anoche, un primer temblor de magnitud 7,2 se produjo a las 18:04 hora local a unos 200 km al oeste de Caracas, seguido de un segundo de magnitud 7,5 a 45 km de allí, y luego de una veintena de réplicas, según el USGS, que habla de una “catástrofe que debería tener una magnitud considerable”.

Los dos potentes terremotos provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país.