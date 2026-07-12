Escuela de Astronautas del Paraguay: para que los niños apunten a las estrellas

Con tres clases semanales durante las vacaciones de invierno y una por semana durante gran parte del resto del año, la Escuela de Astronautas del Paraguay busca fomentar desde una edad temprana la fascinación que muchos niños ya sienten por el espacio y ayudarles a dar los primeros pasos educativos para perseguir el sueño de las estrellas.

Se trata de una iniciativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) que comenzó en 2017 con colonias durante las vacaciones de verano o invierno, pero luego –a pedido de los padres de los estudiantes– se expandió a casi todo el año.

En comunicación con ABC Color, Wilson Blanco, docente de la Escuela de Astronautas, comentó que durante las vacaciones de invierno –que comenzarán en escuelas y colegios de todo el país mañana, lunes– las clases serán los lunes, miércoles y viernes en dos turnos y locaciones distintas: por la mañana, de 8:30 a 12:00 en la Universidad del Cono Sur de las Américas, en Asunción; y por la tarde, de 13:30 a 17:00, en la sede del INAC en Luque.

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Durante el resto del año, entre marzo y noviembre, las clases son los días sábados.

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“Les decimos a los niños que apunten bien alto”

La Escuela de Astronautas es una actividad para niños de entre 5 y 15 años e incluye lecciones de astronomía, robótica, cohetería, astronáutica, educación física y nutrición, aspectos que hacen a la formación y vida de los astronautas.

Las lecciones incluyen también contactos y testimonios de personas que trabajan en aeronáutica y astronomía a nivel internacional, incluyendo a paraguayos que están trabajando en la NASA (Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos), explicó Blanco.

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Explicó que, desde sus inicios, unos 600 niños ya han pasado por la Escuela de Astronautas.

“Les enseñamos que los sueños se pueden realizar (...) Les decimos a los niños que apunten bien alto”, dijo. “Se viene una era espacial muy interesante y ellos van a ser los protagonistas”, agregó.

¿Cómo inscribirse en la Escuela de Astronautas?

Las personas interesadas en inscribir a sus niños en la Escuela de Astronautas pueden contactar a la línea de WhatsApp (0981) 782 775 para obtener información adicional y recibir los formularios de inscripción.