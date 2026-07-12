Obra de ruta PY12 ya registra un encarecimiento de US$ 50 millones

La construcción de la ruta PY12 continúa avanzando y se consolida como una de las obras de infraestructura más importantes para el desarrollo del Chaco. Con 166 kilómetros de extensión entre Chaco’i y General Bruguez, el proyecto se acerca a su etapa final para beneficiar a la población, aunque ya registra un multimillonario sobrecosto.

Los trabajos se desarrollan en cuatro lotes y corresponden al paquete estructural del proyecto, registrando importantes niveles de ejecución al cierre de mayo de 2026, según datos proporcionados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sin embargo, la institución no informó sobre el millonario sobrecosto que ya registra la obra, generado por trabajos incorporados mediante convenios modificatorios que no formaban parte del proyecto originalmente adjudicado y sobre los cuales tampoco brindó explicaciones.

Todos los aumentos fueron autorizados a finales del año pasado por la ministra del MOPC, Claudia Centurión, de acuerdo a los documentos a los que accedió ABC.

Avance de los cuatro lotes y los millonarios encarecimientos

El Lote 1, ejecutado por el Consorcio TEC (Tocsa SA, Ecomipa SA y Concret Mix SA), representado por Sara María Blanco de Dose, abarca el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 37,4 y registra un avance acumulado del 70,09%. Este tramo fue adjudicado por G. 338.128 millones, pero su costo aumentó a G. 403.395 millones, lo que representa un incremento de G. 65.267 millones, equivalente al 19,3%.

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Por su parte, el Lote 2, a cargo del Consorcio Avanza Chaco (Construpar SA, Tecnoedil SA y Ocho A SA), representado por Sergio Rubén Samudio Báez, registra un avance acumulado del 105,20% en el tramo comprendido entre los kilómetros 37,4 y 80,2. El porcentaje superior al 100% responde a la incorporación de obras adicionales.

Este lote fue adjudicado por G. 343.543 millones, pero terminará costando G. 412.231 millones, lo que significa un aumento de G. 68.688 millones, equivalente al 19,9%.

El Lote 3, bajo responsabilidad del Consorcio Vial Chaco (Weell Co SA y Teco SRL), representado por Gerardo Espínola Yakisich, alcanza un avance del 98% entre los kilómetros 80,2 y 122,2, incluyendo el acceso a Ninfa. Este lote fue adjudicado por G. 244.003 millones, pero terminará costando G. 289.745 millones, es decir, G. 45.742 millones más, lo que representa un incremento cercano al 19%.

En tanto, el Lote 4, ejecutado por el Consorcio Chaco Sur (MM SA, Tecnología del Sur SAE, Proel Ingeniería y Compañía de Construcciones Civiles SA), representado por Mauricio Javier Cordero Codas, presenta un avance del 67,57% en el tramo final, desde el Km 122,2 hasta el Km 160, incluyendo además el acceso a General Bruguez.

Este tramo fue adjudicado por G. 366.696 millones, pero su costo ya ascendió a G. 487.018 millones, lo que representa un incremento del 32,81%, muy por encima del límite general del 20% previsto en la Ley Nº 7021, de Suministro y Contrataciones Públicas.

Lote 4 superó el límite del 20%

En este caso, como la obra es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y aunque en los contratos se estableció un límite máximo del 20% para realizar modificaciones, en concordancia con la legislación nacional, se autorizó una excepción para el Lote 4.

“Sin embargo, considerando la particularidad presentada durante el desarrollo de la presente obra y, a fin de dar cumplimiento adecuado a los alcances del contrato y asegurar la finalización de la obra, resulta necesario ampliar, de forma excepcional y exclusivamente para el Lote 4, el límite del porcentaje permitido para variaciones al 32,81%”, señala la Resolución Nº 2330 de la ministra Claudia Centurión, mediante la cual se aprobó el convenio modificatorio con el mencionado consorcio. Pero no hay explicaciones de dicha particularidad.

Ruta PY12: proyecto ya registra sobrecosto de G. 300.019 millones

De esta manera, el proyecto vial, integrado por los cuatro lotes adjudicados, contemplaba inicialmente una inversión de G. 1.292.370 millones (US$ 219 millones al tipo de cambio actual). Sin embargo, tras la aprobación de convenios modificatorios y reajustes de precios, el costo global aumentó en G. 300.019 millones (US$ 50,8 millones), elevando el presupuesto total a G. 1.592.389 millones (US$ 269,9 millones).

El incremento consolidado equivale al 23,21% respecto del monto originalmente adjudicado y estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento registrado en el Lote 4, que alcanzó una variación del 32,81%, mientras que los lotes 1, 2 y 3 se mantuvieron dentro del límite cercano al 20%.

Una obra que busca transformar la conectividad del Chaco

La culminación de la ruta PY12 permitirá superar el aislamiento que históricamente enfrentan numerosas comunidades de la zona durante los períodos de lluvias intensas, garantizando una conexión vial permanente y segura durante todo el año.

Además de mejorar la movilidad de miles de pobladores, la nueva infraestructura impulsará las actividades productivas de la región, especialmente la ganadería, el comercio y los servicios, facilitando el traslado de personas y mercancías, según estima el MOPC.

Se prevé además que la obra también fortalezca la integración de las comunidades chaqueñas con los principales centros de abastecimiento y desarrollo del país, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento económico y social en una región que durante décadas enfrentó importantes limitaciones en materia de infraestructura vial.

El proyecto es ejecutado bajo la supervisión técnica del MOPC y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aislamiento histórico

La culminación de la ruta PY12 permitirá superar el aislamiento que históricamente enfrentan numerosas comunidades de la zona chaqueña.

Mejorará movilidad

Mejorará la movilidad de la población, la nueva infraestructura impulsará actividades productivas de la región: ganadería, el comercio y los servicios.