“Suena Ñemby” reunió a más de 500 niños y jóvenes en un festival de música comunitaria

La ciudad de Ñemby fue escenario este sábado del festival regional “Suena Ñemby”, el primer encuentro de la Ruta de Festivales de Sonidos de la Tierra, que congregó a más de 500 niños y jóvenes músicos provenientes de diferentes comunidades del país.

Las actividades comenzaron en horas de la mañana con la recepción de las delegaciones y un circuito turístico por la ciudad. Además, desde las 10:00 estuvo habilitado el Mercadito Sonidos, una feria de emprendedores locales que promovió productos elaborados por integrantes de la comunidad.

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El evento tuvo como sede el Polideportivo de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), donde durante toda la jornada se desarrollaron actividades culturales y de integración entre los participantes.

El momento más esperado llegó en horas de la noche con la presentación de la Mega Orquesta, integrada por niños y jóvenes de la red de escuelas comunitarias de Sonidos de la Tierra. El concierto reunió a un importante público que acompañó la puesta en escena de los músicos.

La organización había informado previamente que los cupos para asistir al concierto gratuito se agotaron antes del evento, por lo que el ingreso fue limitado, y fue dentro del horario previsto, como medida de seguridad.

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Tras el paso por el departamento Central, la Ruta de Festivales de Sonidos de la Tierra continuará con el Festival Nacional Suena Caaguazú, previsto para los días 28 y 29 de agosto. Posteriormente llegará a Pedro Juan Caballero el 17 de octubre y concluirá el 31 de octubre en la ciudad de Caazapá.

Desde la organización destacaron que esta nueva edición busca fortalecer la formación artística de niños, niñas y jóvenes, además de promover la cultura como una herramienta para el desarrollo de las comunidades.