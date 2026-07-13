Atención Fernando de la Mora: Essap anuncia cortes y baja presión de agua desde esta noche

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP S.A.) emitió un comunicado esta tarde de lunes e informó sobre trabajos de mantenimiento que afectarán de forma directa la red de distribución de agua potable en la ciudad.

Según el reporte oficial, las tareas de limpieza del Centro de Distribución Pitiantuta, ubicado sobre las calles Músicos del Chaco esq. 11 de Septiembre, arrancarán a las 20:00, por lo que se insta a las familias de las zonas afectadas a tomar las precauciones.

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La Essap explicó que, debido al trabajo de limpieza del reservorio, el servicio de agua potable podría verse resentido, con cortes del suministro o una baja presión en los barrios Pitiantuta y Kokué Guazú.

El servicio se irá normalizando de forma paulatina una vez que concluyan las tareas de lavado de la infraestructura, aunque la empresa no detalló una hora exacta para la reposición total del flujo.

Piden precaución a conductores por agua en el asfalto

La Essap advirtió que las tareas de desagote del reservorio podrían generar un importante escurrimiento de agua en la vía pública. “Recomendamos a los conductores y transeúntes circular con precaución”, señalaron.

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Finalmente, la empresa estatal pidió disculpas a los usuarios de Fernando de la Mora por las molestias que este corte pueda ocasionar.