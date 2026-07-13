Caazapá: adelantan juicio del caso Melania para evitar riesgos procesales

El presidente del Tribunal de Sentencia Colegiado de Caazapá, Mario César Miranda, dispuso reprogramar la audiencia de juicio oral y público para el lunes 20 de julio, a las 08:00, en el Palacio de Justicia de Caazapá.

La decisión deja sin efecto la fecha anteriormente fijada para el 6 de agosto, establecida tras la suspensión del juicio debido a una superposición de audiencias en la agenda del Tribunal de Sentencia.

La nueva resolución fue dictada luego del Auto Interlocutorio emitido por el Tribunal de Apelación de la Niñez, Adolescencia y Penal Adolescente, que analizó los recursos promovidos por el Ministerio Público contra la postergación del juicio. Con el cambio de fecha, el debate oral comenzará apenas un día antes de que el adolescente procesado cumpla un año bajo la medida cautelar de prisión preventiva, plazo que había generado preocupación por parte de los fiscales de la causa.

El Ministerio Público había advertido que mantener el juicio para agosto podía provocar un serio riesgo procesal, debido a que el acusado tendría la posibilidad de solicitar el levantamiento de la medida privativa de libertad antes del inicio del debate. Según había explicado la agente fiscal Laury Vázquez, esa situación incrementaba el peligro de fuga y podía comprometer el normal desarrollo del proceso penal.

La controversia surgió luego de que el juicio, previsto originalmente para junio, fuera suspendido por la coincidencia con otra causa penal ya agendada por el Tribunal de Sentencia. Posteriormente, los jueces rechazaron un recurso de reposición planteado por la Fiscalía y defendieron la reprogramación para agosto, argumentando que la decisión obedecía a la elevada carga laboral del tribunal, la imposibilidad de celebrar juicios simultáneos y dificultades logísticas para el traslado de personas privadas de libertad.

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No obstante, el Ministerio Público insistió en que la postergación afectaba los principios de celeridad procesal y plazo razonable, además de poner en riesgo la continuidad del proceso debido al vencimiento de la prisión preventiva.

Finalmente, la intervención del Tribunal de Apelación derivó en el adelantamiento del juicio, una medida que permite iniciar el debate antes de que expire el plazo de la medida cautelar y evita, al menos por ahora, el escenario advertido por la Fiscalía.

El juicio se desarrollará bajo las reglas especiales previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, debido a que el acusado era menor de edad al momento de los hechos investigados. Por esa razón, la legislación paraguaya prohíbe la difusión de datos, imágenes o cualquier información que permita identificar al adolescente sometido al proceso penal.