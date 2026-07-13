Intervención fiscal-policial termina en enfrentamiento y deja un herido en Yasy Cañy

La comitiva fiscal-policial ingresó al inmueble con el objetivo de localizar a personas con órdenes de captura, pero fue recibida a tiros por un grupo armado que permanece en la zona boscosa de la propiedad. El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Juan Daniel Benítez, acompañado de efectivos policiales.

Según el Ministerio Público, el conflicto en la zona se mantiene desde hace varios años y está marcado por episodios de violencia. El fiscal señaló que el lugar es considerado de alta peligrosidad debido a los antecedentes registrados desde 2019.

El agente fiscal recordó que en junio de 2019 falleció un campesino que formaba parte del grupo de ocupantes y que en el año 2022 murió un agente policial que cumplía funciones de custodia en la zona. La situación, según indicó, fue aumentando en nivel de violencia con el paso del tiempo.

De acuerdo con los investigadores, la ocupación se habría iniciado bajo el liderazgo de Rubén Villalba, actualmente recluido, y posteriormente se habrían conformado otros grupos encabezados por Rubén Coronel y Anacleto Martínez. La investigación identifica a aproximadamente 13 líderes vinculados al grupo que ocupa las tierras.

La propiedad en conflicto tendría unas 945 hectáreas y los investigadores sostienen que los ocupantes realizan desmontes y extracción de madera, además de intentar permanecer en el inmueble por fuerza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el operativo, los agentes intentaron avanzar para detener a personas identificadas que cuentan con órdenes de captura, pero fueron repelidos mediante disparos provenientes del sector boscoso. Un hombre que presuntamente formaba parte del grupo ocupante resultó herido y fue detenido, siendo trasladado posteriormente hasta el Hospital de Trauma de Asunción.

La comitiva fiscal y policial no pudo avanzar en la zona debido a la resistencia armada y los disparos efectuados desde el interior del monte. Los grupos denunciados como ocupantes permanecen atrincherados en el área boscosa.

El fiscal Juan Daniel Benítez encabezó el procedimiento con el objetivo de avanzar en la restitución de la propiedad a sus legítimos propietarios. El conflicto continúa generando preocupación entre productores y pobladores de la zona, mientras prosiguen las investigaciones.