PJC: pericia revela conversaciones entre implicado en amenaza a periodista y diputado señalado por la víctima

El resultado de la pericia practicada a celulares pertenecientes a Saúl Humberto Ruiz Gauto, de 22 años, imputado por la amenaza de muerte de la que fue víctima el periodista Aníbal Gómez Caballero, evidenció conversaciones mantenidas entre el único procesado y el diputado Santiago Benítez (ANR-HC).

Según manifestaciones del juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, Álvaro Rojas, en algunas de las conversaciones incluso se habla de la posible comercialización de armas de fuego y municiones; el magistrado no entró en mayores detalles y aclaró que le compete al Ministerio Público determinar si el legislador por Amambay pasa a ser sospechoso o no en el caso de la amenaza.

El magistrado aclaró que “existe una conversación, pero, conforme a los detalles que este juzgado pudo verificar, no se relaciona directamente con la amenaza”.

Periodista vuelve a señalar al legislador

El periodista radial de Pedro Juan Caballero, Aníbal Gómez Caballero, valoró el resultado de la pericia como “la revelación de un secreto a voces”, volvió a señalar al diputado Santiago Benítez como el que está detrás de la amenaza; en ese sentido, dijo que “es cuestión de ir atando cabos”.

“Espero que el Ministerio Público actúe como lo hizo en otros casos, como el de Lalo (Gomes) y los chats que generaron un terremoto político y judicial; el Parlamento también debe actuar porque no puede seguir permitiendo a un delincuente de poca monta”, expresó Gómez Caballero.

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¿Qué dijo el diputado Benítez?

El diputado Santiago Benítez afirmó que nunca amenazó al periodista Aníbal Gómez Caballero y que es el más interesado en que se aclare el caso. Agregó que el propio Saúl Humberto Ruiz Gauto le confesó que envió los mensajes amenazantes, pero desconoce quién le ordenó hacerlo o si lo hizo por su cuenta.

En cuanto a las conversaciones sobre la comercialización de armas largas y municiones con el procesado por la amenaza al periodista, señaló que, cuando Saúl (Ruiz) ofreció armas para vender, sí le llegó a consultar cuando necesitaba armas largas para sus custodios.

“Se acentuaban las amenazas contra mi persona en esa época y mis custodios no tenían armas largas porque se me negó en la institución (policial), por eso hice la consulta, pero nunca se concretó la compra”, expresó Benítez.

Benítez señaló que, si mostró algún interés en adquirir armas largas para sus custodios, fue para evitar que lo asesinen, ya que, en medio del complejo escenario de la muerte de Lalo (Gomes) y la prisión de su hijo, las amenazas no cesaban.

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Finalmente, exigió al Ministerio Público que profundice esta investigación. “Quiero saber al mando de quién Aníbal Gómez me ataca”, dijo el legislador.