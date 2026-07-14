Conferpar inicia su semana nacional para debatir la realidad del país

La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar) inició esta mañana su 67ª Semana Nacional, como cada año, en el Colegio Teresiano de Asunción. Durante los próximos días, tendrán charlas, celebraciones eucarísticas y debates sobre temas que atañen a la realidad local.

El lema elegido para esta ocasión es “Llamados a cultivar la esperanza vocacional”. Durante la celebración eucarística que dio inicio al encuentro, monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, tuvo a su cargo la homilía. “Debemos re-encantarnos de nuestra vocación para poder dar ese paso de motivarles a tantos jóvenes con inquietudes vocacionales que vale la pena entregar la vida por los demás”, dijo a los presentes.

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Agregó que están llamados a pasar del lamento pasivo al acompañamiento creativo y audaz, “como las distintas experiencias que ya se ha iniciado en la Conferpar, como el acompañamiento a los Pueblos Indígenas y campesinos en Marina Cue, donde el Estado no está presente, como la comunidad intercongregacional en Bahía Negra”, remarcó.

Religiosos del Paraguay: la realidad que “desafía”

“¿Cómo vivo hoy la llamada de Dios ante la realidad que nos desafía?“, es una de las preguntas que intentarán responder en una actividad prevista para este miércoles 15 de julio.

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“Iniciamos este trayecto con un espíritu profundamente sinodal, sabiendo que la tarea de hacer germinar el llamado de Dios no pertenece a unos pocos, sino que es una misión de toda la comunidad eclesial”, dijo sobre el tema, durante su mensaje de bienvenida monseñor Gabriel Escobar.

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La eucaristía de este miércoles será presidida por el cardenal Adalberto Martínez Flores, a partir de las 18:00.

El encuentro se cerrará este jueves, al mediodía, con la eucaristía de clausura, presidida por Mons. Vincenzo Turturro, nuncio apostólico. Como es costumbre, se espera que las religiosas y religiosos publiquen luego un manifiesto con las conclusiones a las que llegaron en la semana.

El antecedente: Las duras críticas de los religiosos al Gobierno de Peña

En el marco de la 66ª Semana Nacional de la Conferpar, realizada también a mediados de julio, del año pasado, habían emitido un manifiesto con duros cuestionamientos ante la falta de mejores políticas sociales por parte del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

“Denunciamos con dolor la falta de voluntad política de quienes gobiernan. Las leyes, que deberían proteger a todos, son manipuladas para beneficiar a unos pocos, dejando al pueblo desamparado y sin voz”, expresaron.

Cuestionaron, además, la corrupción, la impunidad y el desinterés por el bien común, que hieren profundamente el alma de nuestra nación.