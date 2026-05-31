“Epu’a Paraguay”: Iglesia fustiga ataques a medios y critica impunidad

Monseñor Gabriel Escobar, lanzó un contundente mensaje contra la corrupción, la impunidad y los ataques hacia medios de comunicación críticos en su homilía, tras la tradicional procesión de María Auxiliadora, esta tarde en los alrededores del Santuario que lleva su nombre, en Asunción.

La tradicional procesión congregó a una multitud de fieles católicos en los alrededores del Santuario Arquidiocesano de María Auxiliadora, ubicado en las calles Don Bosco y Humaitá.

La marcha inició después de las 15:30, bajo la dirección del sacerdote Héctor Fariña, cura párroco de la Iglesia local, y con la imagen de la Virgen Auxiliadora de los cristianos al pie del evento. Otras importantes figuras sacerdotales, salesianas y de otras congregaciones acompañaron la ceremonia, como el arzobispo emérito de Asunción, Edmundo Valenzuela. No faltaron decenas de estudiantes de instituciones educativas salesianas que participaron de la fiesta religiosa.

En los alrededores, las casas y comercios se vieron ornamentados con los colores celeste y rosa, característicos de la Madre de los tiempos difíciles. El rosa simboliza la pureza, la sencillez y el amor, mientras que el celeste al cielo, la lealtad y la devoción.

María Auxiliadora, la “protectora del Paraguay”

Monseñor Gabriel Escobar afirmó durante su homilía de la Santa Misa, celebrada luego de la procesión, que “hoy estamos queriendo recoger todos los frutos espirituales y materiales de este mes que la madre de Dios nos ha concedido y nos seguirá concediendo si encuentra en nosotros hijos obedientes y de una piedad profunda”. Agregó: “Que con la vida seamos hijos Marianos, que ayudemos a extender el Reino de Dios en nuestras vida y en nuestra sociedad“.

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Recordó que en la historia del Paraguay, la Virgen María Auxiliadora fue reconocida oficialmente como la Patrona Celestial y Protectora del Ejercito Paraguayo, y popularmente es conocida como la Mariscala del Ejército. Este nombramiento y devoción tienen sus raíces históricas muy profundas, cuando fue elegida como Protectora en la Guerra del Chaco (1932-1935).

“Los soldados paraguayos llevaban medallas de la Virgen entregadas por la Congregación Salesiana”, afirmó el obispo del Chaco.

El rotundo mensaje de monseñor Gabriel Escobar: “Epu´a Paraguay”

Monseñor Escobar aseguró durante su homilía que “hoy queremos pedirle a la Madre bajo la advocación de la Auxiliadora, de que cada paraguayo pueda ser auxilio para nuestro querido país que hoy más que nunca necesita de auxiliadores para levantarnos. Para guiarnos por senderos de paz política, de esas guerras internas entre los partidos, de rencores, rencillas”.

Mencionó igualmente las “difamaciones y calumnias hacia ciertos medios periodísticos que buscan hacer ver las preocupaciones de nuestro pueblo sufriente en el ámbito de la salud, educación, seguridad, de la justicia, estructuras viales, de esas divisiones entre paraguayos que no nos permiten construir unidad y comunión en el disenso, donde como cristianos estamos convencidos que es allí donde podemos construir el Paraguay Jaipotava (el Paraguay que queremos)”.

El religioso invitó a los feligreses a decir al unísono “Epu’a Paraguay (levántate Paraguay)”. Dijo que hoy nuestro país necesita de líderes auténticos, patriotas, entregados y sacrificados por una causa común.

“Líderes donde su prioridad sea poner a la Patria en primer lugar en todo y no los bolsillos particulares en una forma egoístas y mezquina o buscando hacer un trato apu’a a costa del pueblo y con uso del dinero público o de las binacionales que deben ser utilizados para la atención de una mejor salud pública cada vez más manoseada y olvidada”, manifestó.

Los ataques a la prensa en Paraguay y la “campaña sucia”

El viernes último, el presidente de la República, Santiago Peña, reaccionó de forma hostil contra la periodista de ABC Color, Mariela Fretes, al ser abordado sobre su fortuna durante el período que estuvo fuera de la Función Pública, entre el 2017 y el 2023, tiempo en que tuvo un incremento meteórico de 2.400%. Su patrimonio pasó de G. 1.351.955.763 en 2017, a G. 23.024.303.342 cuando asumió como presidente en 2023.

Peña, de forma despectiva y reaccionaria, respondió a la trabajadora de prensa si le gustaría que auditaran también sus ingresos, realizando una absurda especulación sobre que sus consultas podrían estar motivadas por el grupo criminal del Clan Rotela. No es la primera vez que el presidente actúa de esta manera al ser abordado por trabajadores de prensa.

Existe una la serie de publicaciones de este diario, cuya investigación se titula “La Red Desinformante”,que expone un presunto esquema de hostigamiento digital y “campaña sucia” operado desde el propio Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), para atacar a críticos del gobierno y periodistas de distintos medios de comunicación.

La homilía de Escobar también se centro en la corrupción y la impunidad, en el contexto de las elecciones internas municipales, que se realizan el próximo domingo 7 de junio en todo el país. En Asunción, hasta el exintendente colorado cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, es precandidato a concejal nuevamente, pese a que está imputado por el caso de los “detergentes de oro” y afronta otro proceso por el presunto millonario desvío de bonos municipales.

“¡Ovalema!“ dice monseñor Escobar en el mes de María Auxiliadora

Monseñor Gabriel Espínola hizo énfasis en usar los fondos públicos a favor de la salud, con un rosto más humano, donde los enfermos puedan ser atendidos bien, cuenten con aquellos remedios necesarios para seguir su tratamiento de enfermedades crónicas o difíciles.

“También para contratar personal de blanco (médicos- enfermeras), con sus respectivas especialidades y que tengan un salario justo como corresponde y no desperdiciar el dinero del erario público en personas sin títulos o en operadores políticos. Un país que no cuida a sus enfermos es un país que va muriendo”, remarcó.

“No permitamos que la corrupción, la injusticia, la impunidad corroan todas nuestras instituciones públicas y nos mantengan en un infortunio permanente de nunca acabar como nos recordaba hace mucho tiempo nuestro premio Miguel de Cervantes Augusto Roa Bastos. Por todo esto, ¡Ovalema, Epu’a Paraguay! (ya es suficiente, levántate Paraguay)”, sentenció el obispo del Chaco.