Cuándo se inaugura el monumento a la Virgen de la Asunción

La construcción del monumento a Nuestra Señora de la Asunción ya está en marcha en la Costanera Norte de la capital.

El proyecto, impulsado por el Arzobispado de Asunción, prevé la inauguración de la estructura el próximo 14 de agosto de 2026, en el marco de la solemnidad de la patrona del Paraguay.

A través de sus redes sociales, el Arzobispado informó el inicio oficial de los trabajos. “Anunciamos que oficialmente ya iniciaron los trabajos para la construcción del monumento a Nuestra Señora de la Asunción, que será inaugurado el 14 de agosto de 2026, en el marco de la solemnidad de nuestra Madre y Patrona”, refiere.

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Lugar histórico para la identidad nacional

Por su parte, el presbítero Erwin Soto, coordinador del proyecto, destacó la relevancia del sitio elegido para la instalación del monumento.

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“Lugar histórico e importante para la identidad nacional”, expresó.

La obra se construye en la Bahía de Asunción, frente al Palacio de López, sobre la Costanera Norte.

Inicio de las obras coincide con una fecha histórica

El Arzobispado señaló que los trabajos comenzaron el 13 de julio, una fecha de especial significado para la Iglesia Católica en Paraguay.

Ese mismo día, pero de 1951, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de la Asunción como patrona de toda la República del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La institución también convocó a los fieles y a la ciudadanía a apoyar la construcción del monumento mediante aportes voluntarios.