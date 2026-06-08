Se inicia construcción del monumento a la Virgen de la Asunción en zona fundacional de la capital

Con participación del cardenal Adalberto Martínez se llevó a cabo esta mañana la palada inicial en el sitio donde se erigirá el monumento a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, Patrona del Paraguay.

Su inauguración está prevista para el próximo 15 de agosto, fecha en que se conmemorarán los 75 años desde que fue declarada Patrona del Paraguay por el papa Pío XII, y Mariscala de las Fuerzas Armadas de la Nación, por Decreto 102/51 del presidente Federico Chávez, el 13 de agosto de 1951.

“Agradecemos inmensamente a la Binacional Itaipú por todo el apoyo que está otorgando. Nuestra Señora de la Asunción merecía ser recordada a través de este monumento que es un hito histórico en este lugar, donde en el año 1537 se ha fundado la ciudad de Asunción”, apuntó el cardenal.

Seguidamente, mencionó que este monumento se levanta justo para lo que va a ser el aniversario por los 490 años de la Fundación de Asunción.

“La Virgen de Asunción también es patrona de todo el Paraguay, así que creo que necesitamos un monumento aquí, en este lugar donde precisamente fue fundada la ciudad de Asunción”, expresó.

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Desde que Nuestra Señora de la Asunción fue declarada Patrona de toda la República del Paraguay y nombrada Mariscala de las Fuerzas Armadas de la Nación lleva la banda tricolor y el bastón de mando en su mano derecha.

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La obra será realizada en bronce por Ingrid Seall, artista plástica, escultora, ilustradora, escenógrafa y docente de Arte. Tendrá 3,60 m de alto y estará colocada sobre un pedestal de 6,00 m de alto.

El proyecto cuenta con la autorización de la Municipalidad de Asunción y será financiado con donativos de empresas y de personas particulares.