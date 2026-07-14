“Todos por Miranda”: inician campaña para apoyar al primer sushiman paraguayo

Desde la emblemática cocina del Restaurante Sukiyaki y con el respaldo de toda la comunidad gastronómica, apelan a la colaboración ciudadana para costear el tratamiento de Diosnel Miranda, ampliamente reconocido en el ámbito gastronómico nacional como el primer sushiman paraguayo, quien se encuentra librando una difícil batalla por su salud.

Ante los elevados costos de su internación y tratamientos, el tradicional restaurante japonés donde Miranda deleita a comensales hace más de 25 años, inició una campaña solidaria para convocar a amigos, clientes y a la ciudadanía en general en este complejo momento.

“Él dedicó décadas de su vida a deleitarnos, abrir caminos y enseñar con pasión. Hoy, su mayor batalla no la da frente a una barra, sino en una cama de hospital, y los costos médicos son muy elevados”, señala la publicación del Restaurante Sukiyaki en Instagram, donde los seguidores reaccionaron dejando sus comentarios de apoyo a Diosnel Miranda, quien, según todos coinciden, marcó la vida de muchos, no solo a través de sus platos, sino de su trato como persona.

“Yo le conocía de otro contexto, de cuando esperábamos el último colectivo que venía a Limpio; en ese tiempo estaba en la facu, año 2017. Regresaba a casa en colectivo que salia de Azara y Brasil a las 00:30; a veces no iba el colectivo y don Miranda se encargaba de llamar al chofer y gestionar para que vaya otro. Y cuando se compro un auto le llevaba a las personas que vivían camino a Limpio. Un tipazo”, recordó uno de los usuarios.

Don Miranda se encuentra internado en el sexto piso del Hospital Central del IPS, institución a cuyos funcionarios habrá alimentado con sus platos por años, ya que el restaurante se encuentra ubicado frente a la Caja Central sobre la Calle Constitución.

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En conversación con ABC Color, uno de los hijos informó que hasta el momento la previsional está proveyendo los fármacos, a excepción de un antibiótico: Vancomicina 1g.

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¿Quién es Diosnel Miranda?

A inicios de los 2000, mientras una familia japonesa hacía florecer un negocio que 30 años atrás arrancó como un hospedaje, Diosnel Miranda se dedicaba a colocar mármol y granito para una importante empresa.

El hospedaje estaba evolucionando a un hotel de varias habitaciones y Diosnel se encontraba trabajando en el lugar, sin imaginar que pronto dejaría el rubro de la construcción para adentrarse en la gastronomía, algo que si bien le gustaba, implicaba un desafío muy particular al tratarse de una cultura totalmente ajena.

El responsable del restaurante Sukiyaki vio en Diosnel una particular dedicación al trabajo, tranquilidad y respeto, cualidades que lo hacían la persona ideal para convertirse en sushiman. Fue así que luego de unos meses de capacitación, el hombre, que tiempo atrás trabajó en las más importantes construcciones del centro de Asunción, pasó a dedicar su vida a la elaboración del plato más emblemático de la cocina japonesa.

¿Cómo colaborar con Diosnel Miranda?

Quienes deseen extender una mano solidaria al histórico sushiman pueden realizar sus aportes y donaciones directamente a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: Itaú

Titular de la cuenta: Diosnel Miranda

Número de Cuenta: 720103411

Tipo de Cuenta: Corriente

C.I. N°: 892.378

Alias: 892378

Teléfono de contacto / Giros: +595991285877

Tanto los responsables del restaurante Sukiyaki como los familiares y allegados agradecen profundamente cualquier colaboración. Asimismo, instan a la ciudadanía a compartir la campaña en redes sociales para expandir su alcance.

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