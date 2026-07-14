Ypané: pasajeros denunciaron que chofer de la Línea 37 se negó a aceptar monedas como pago de pasaje

Pasajeros de la Línea 37 San Expedito de la ciudad de Ypané denunciaron que el chofer del colectivo interno N° 1, de la marca Mercedes-Benz con chapa AKE 549, rechazó recibir monedas de G. 100 y G. 500 como forma de pago del pasaje. El hecho derivó en una discusión y en el descenso de los usuarios de la unidad.

Según relataron los afectados, el conductor se negó a aceptar las monedas como importe del pasaje. Ante la situación, decidieron bajar nuevamente del colectivo y grabar un video para dejar constancia de lo ocurrido.

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En la filmación, los pasajeros cuestionan la actitud del chofer y sostienen que no pretendían viajar sin pagar. Además, recordaron que las monedas de G. 100 y G. 500 tienen curso legal y son aceptadas en comercios.

“Ñaimo’a ko rojupi rei mba’e (como si nos fuéramos a subir gratis). Ndenteko la recrea problema -vos nomás sos el que creas problemas-”, reclama una de las pasajeras en el video. También le reprocha al conductor que la propia empresa suele entregar monedas como vuelto.

Los usuarios lamentaron el episodio y manifestaron que acudirían a una comisaría cercana para denunciar formalmente lo sucedido, al considerar que el conductor no podía rechazar el dinero presentado para el pago del servicio.

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Consultado sobre el caso, el propietario de la empresa de transporte, Óscar Castillo, aseguró que la firma no tiene inconvenientes en recibir monedas como parte del pago del pasaje.

“Nosotros no tenemos problema en recibir monedas. El problema fue que el señor que se subió tiró las monedas. Eso nos dijo el chofer, pero nosotros no tenemos problema”, expresó el empresario al ser consultado sobre la denuncia realizada por los pasajeros.