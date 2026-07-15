Nacionales
15 de julio de 2026 a la - 11:50

Accidente fatal de bus: organizan retorno de pasajeros en condiciones de volver a Paraguay

Rescatistas en uniformes amarillos rodean un bus volcado, asistiendo a una víctima en la carretera rodeada de vegetación.
El equipo de rescate atiende a las víctimas del accidente de bus en Santa Catarina, Brasil.Rede Peperi

Tras el accidente de un bus de larga distancia en Brasil que dejó tres fallecidos, la empresa inició la coordinación para trasladar de regreso a Paraguay a los pasajeros que no sufrieron heridas de consideración. Repatriados trabaja con el Consulado para definir la cantidad de personas que serán retornadas.

Por ABC Color

La empresa de transporte Guaireña S.A. se hará cargo del traslado de los paraguayos afectados por el accidente de un bus en Brasil que no sufrieron heridas de consideración y ya se encuentran disponibles para retornar al país, informó Guillermo Osorio, director de Desarrollo Humano de Repatriados.

El funcionario explicó que, tras una comunicación con el Consulado paraguayo, recibió el contacto de una encargada del grupo de víctimas y comenzó la coordinación para concretar el retorno de los pasajeros.

“Hablé con la gente del Consulado y me pasó contacto de una encargada del grupo. La empresa se está haciendo cargo para trasladar a la gente que está lista para volver. Eso está empezando”, mencionó.

El director de Desarrollo Humano de Repatriados indicó que ahora prevé comunicarse con la responsable del grupo para precisar la cantidad de personas que están en condiciones de viajar y agilizar el operativo de traslado hacia Paraguay.

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Víctimas fueron distribuidas en tres hospitales tras el accidente

Según explicó el funcionario, las personas afectadas por el accidente fueron distribuidas en tres hospitales. Un grupo corresponde a pasajeros con heridas leves, otro está integrado por pacientes con lesiones de mayor gravedad y un tercer grupo está compuesto por los tres fallecidos, quienes eran familiares entre sí.

Osorio señaló que la situación requiere un monitoreo permanente debido a las diferentes condiciones de salud y necesidades de las víctimas.

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“Va a ser un día a día, un hora a hora”, expresó al referirse al seguimiento del caso y a las gestiones que se realizan tras el accidente.

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