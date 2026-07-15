MEC expresa su pesar por fatal accidente del vuelco de bus paraguayo en Brasil

En horas de la madrugada de este miércoles, un bus de la empresa paraguaya La Guaireña, que regresaba a Paraguay desde Brasil, llevando como pasajeros a alumnas de una academia de danza y a sus acompañantes, volcó y cayó al costado de una ruta en el estado brasileño de Santa Catarina.

El incidente resultó en la muerte de tres personas –dos mujeres adultas y una niña de 8 años- y dejó a varios otros de los 67 pasajeros heridos, algunas con mucha gravedad.

Esto generó que el MEC exprese su profundo pesar ante el trágico accidente mediante un comunicado público que compartió en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

“El Ministerio de Educación y Ciencias expresa su profundo pesar ante el trágico accidente ocurrido en el estado de Santa Catarina, Brasil, que involucró a la delegación de la Academia de Danzas Bethania, de Colonia Independencia, departamento de Guairá, cuando retornaba al país luego de una destacada participación en un certamen internacional de danza realizado en la ciudad de Gramado”, indican en el comunicado.

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MEC expresa su pesar por accidente fatal en Brasil

Agregan que ante esta dolorosa pérdida, el MEC expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Nelly Peralta de Rojas, Blanca Chamorro Resquín y la niña Guadalupe Garcete Resquín, alumna bailarina de la Academia de Danzas Bethania, así como a toda la comunidad de Colonia Independencia y al sector artístico nacional.

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“Asimismo, expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a todos los integrantes de la delegación y deseamos una pronta recuperación a las personas afectadas por este lamentable suceso. El arte y la cultura del Paraguay están de luto. Acompañamos con respeto y profundo pesar a quienes atraviesan este difícil momento”, concluye el documento.