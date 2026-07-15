Una ruta que nació como esperanza de desarrollo y hoy refleja el abandono

Los vehículos que transitan por la ruta que une San Miguel con las compañías Arazapé y Hugua deben reducir la velocidad y realizar maniobras constantes para evitar los sectores más dañados.

En varios puntos, la capa asfáltica presenta grietas, hundimientos y zonas donde prácticamente desapareció, dejando nuevamente al descubierto un camino que debía representar desarrollo para estas comunidades.

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La ruta asfaltada de 18 kilómetros fue proyectada como una obra estratégica para mejorar la conectividad, fortalecer la producción local y reducir el aislamiento histórico que durante décadas afectó a los pobladores de esta zona rural del departamento de Misiones.

La obra fue culminada e inaugurada en el año 2020 durante el gobierno del entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La inversión alcanzó G. 20.694.624.438, con recursos del Gobierno Nacional ejecutados a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y estuvo a cargo de la empresa T&C S.A.

La promesa de una nueva etapa

Para los habitantes de Arazapé y Hugua, la pavimentación representó un cambio esperado durante décadas. Antes del asfaltado, el camino de tierra y empedrado era la única conexión con San Miguel y con otros puntos del departamento, generando dificultades principalmente en épocas de lluvia.

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La nueva ruta significaba una oportunidad para trasladar la producción en mejores condiciones, acceder con mayor facilidad a servicios de salud y educación, y mejorar la calidad de vida de las familias.

Estas comunidades basan gran parte de su economía en la producción agropecuaria, la pesca y la artesanía de lana, actividad que incluye procesos como el esquilado, lavado y tratamiento de la materia prima.

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Para los pobladores, el camino no representa solamente una vía de comunicación, sino una herramienta fundamental para sostener sus actividades productivas y garantizar el desarrollo de sus comunidades.

Seis años después, el deterioro vuelve a afectar a las comunidades

La realidad actual dista mucho de aquella promesa inicial. A solo seis años de su inauguración, gran parte del trazado presenta un avanzado deterioro que vuelve a generar preocupación entre los usuarios.

A pocos kilómetros del casco urbano de San Miguel, varios sectores de la carpeta asfáltica se encuentran levantados, obligando a los conductores a invadir el carril contrario para evitar daños en sus vehículos.

Más adelante, existen tramos donde la calzada prácticamente desapareció y volvió a adquirir características de un camino de tierra, mientras que numerosos baches de diferentes dimensiones se extienden a lo largo del recorrido.

La situación se vuelve todavía más peligrosa durante la noche, debido a la ausencia total de iluminación en la zona. Conductores y pobladores deben circular con extrema precaución para evitar accidentes.

Reclamos sin respuestas

Paul Galeano, poblador de la comunidad, manifestó que los vecinos realizaron varios reclamos ante las autoridades debido al estado de abandono de la ruta, pero hasta el momento no recibieron respuestas concretas.

Según explicó, uno de los factores que estaría acelerando el deterioro del camino es el tránsito constante de camiones de gran porte con cargas pesadas.

“El deterioro de nuestra ruta corresponde principalmente a la falta de control sobre el tránsito de camiones de gran porte que circulan con sobrepeso. Específicamente, vehículos pertenecientes a una empresa dedicada a la producción de arroz transitan constantemente por este camino, acelerando significativamente su deterioro”, señaló Galeano.

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El poblador indicó que esta situación afecta directamente a quienes utilizan la vía diariamente, debido a los riesgos para la seguridad y al daño que ocasiona a los vehículos livianos.

También cuestionó la falta de respuestas institucionales y señaló que desde el año 2024 vienen realizando reclamos a través de organizaciones comunitarias, incluyendo gestiones impulsadas por adultos mayores y familias del distrito.

“Yo creo que no hay voluntad de nuestras autoridades, porque esto representa un desafío para ellos. Un camino es de vital importancia para todo un pueblo, para el traslado de las personas y para sacar la producción. Arazapé es una comunidad productiva y próspera”, expresó.

Galeano recordó además que los pobladores ya habían advertido sobre la importancia de reparar la vía antes de que ocurra una tragedia.

“¿Qué esperan las autoridades para intervenir? ¿Esperan que ocurra nuevamente un accidente fatal para reaccionar? Eso ya ocurrió cuando este camino era empedrado y después de un accidente se tomaron medidas para realizar el asfaltado. No queremos esperar que vuelva a ocurrir algo similar, nesecitamos una intervencion urgente”, afirmó.

Una obra que no termina con la inauguración

El deterioro de la ruta San Miguel-Arazapé-Hugua expone una problemática que va más allá del estado de la infraestructura: la responsabilidad del Estado no termina cuando una obra es inaugurada.

Una inversión superior a los G. 20 mil millones requiere controles permanentes, mantenimiento periódico y seguimiento técnico para garantizar que cumpla con el objetivo para el cual fue construida.

El caso de esta ruta representa la preocupación de una comunidad que observa cómo una obra que debía abrir oportunidades vuelve a convertirse en una dificultad cotidiana.

Mientras el deterioro avanza, los pobladores esperan que las instituciones responsables adopten medidas concretas para recuperar una vía considerada fundamental para el desarrollo económico y social de San Miguel y sus comunidades rurales.