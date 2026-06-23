Reclaman urgente intervención del MOPC para eliminar peligrosos baches en la ruta PY22

Un tramo de aproximadamente 46 kilómetros de la ruta PY22, que comunica Ayolas con San Cosme y Damián, atravesando el costado del dique del vertedero Aña Cua de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), presenta peligrosos baches, dijo Vidal Cáceres. Según manifestó, a lo largo del trayecto existen profundos pozos que representan un serio riesgo para las personas que circulan por la zona, especialmente durante la noche.

Lea más: Ayolas: ante el pronóstico de frío, recomiendan proteger los cultivos

El dirigente recordó que la carretera es una vía de gran importancia y muy utilizada por quienes se trasladan hasta la ciudad de Encarnación por motivos laborales, educativos, comerciales e incluso de salud.

Asimismo, señaló que Ayolas alberga la Hidroeléctrica Yacyretá y cuenta con importantes atractivos turísticos, por lo que numerosos visitantes provenientes de distintos puntos de Itapúa e incluso de Argentina utilizan esta ruta para llegar al distrito.

Cáceres aseguró que, además del riesgo que representa para conductores y pasajeros, el deterioro de la capa asfáltica constituye una situación preocupante, teniendo en cuenta la relevancia de la CHY como generadora de millones de dólares de manera diaria.

“Este camino, como la ruta PY20, de 52 kilómetros, que une Ayolas con la ruta PY1, está en un estado muy crítico, lo que representa un verdadero peligro para quienes transitan diariamente por la zona. Las condiciones en que se encuentran las mismas ya ocasionaron accidentes de tránsito, muchos de ellos con resultados fatales”, expresó.

Lea más: Ayolas necesita nuevos atractivos para sostener el turismo durante la temporada invernal, afirman