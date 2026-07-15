Amambay: Choque entre ómnibus y camión sobre la ruta PY05 deja un fallecido y tres heridos

Un violento choque entre dos vehículos de gran porte se registró en la noche del martes sobre la Ruta PY05, dejando como saldo la muerte del guarda de un bus de larga distancia; el chofer del mismo vehículo y dos pasajeros resultaron heridos, según informaron los intervinientes.

El fallecido fue identificado como Wagner Antonio Mateus Da Silva, paraguayo de 43 años, trabajador de la unidad de transporte público de pasajeros involucrado en el percance.

El conductor del mismo rodado, identificado como Rubén Brizuela Rodas, de 29 años, resultó con lesiones al igual que 2 de los 15 pasajeros que se encontraban en el vehículo. El tractocamión era guiado por Pánfilo León Falcon Ocampo, de 53 años, según la Policía.

Según la misma institución, el accidente fatal ocurrió sobre la Ruta PY05, a la altura de la colonia Itapopó, distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, a unos 40 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

Desde la Policía Nacional informaron que agentes de criminalística de la institución realizaron la inspección de rigor para determinar las posibles causas del siniestro vial, pero no revelaron mayores datos. La investigación penal quedó a cargo de la fiscala de turno de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez.

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