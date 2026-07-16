Identidad electrónica: para qué sirve y cómo crearla

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) confirmó a inicios de este mes que la Identidad Electrónica en Paraguay ya supera el millón y medio de usuarios. Esta herramienta ofrece una vía ágil y confiable para realizar múltiples trámites en pocos segundos, desde cualquier celular con acceso a internet, las 24 horas.

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¿Cómo crear el perfil?

El proceso puede iniciarse a través www.paraguay.gov.py o mediante la aplicación denominada “Portal Paraguay” (disponible en Android y iOS), seleccionando la opción “Crear tu Identidad Electrónica”.

Paso 1: completar el formulario con datos personales y registrar un correo electrónico de uso habitual. Se pide el número de cédula, fecha de nacimiento y número de teléfono.

Paso 2: Tomar tres fotografías: el frente de la cédula, el dorso y una selfie sosteniendo el documento cerca del rostro. Un aspecto decisivo para que la aprobación sea inmediata es la nitidez de las fotos. Si las imágenes están bien enfocadas, el sistema valida automáticamente sin demoras. En cambio, si presentan sombras, reflejos o desenfoques, la solicitud pasa a revisión humana, lo que puede extender el proceso. Por ello, se recomienda limpiar la cámara del dispositivo y asegurarse de que haya buena iluminación al momento de la captura.

Paso 3: Responder a las preguntas de validación que plantea el sistema. Si las respuestas son correctas, se envía un correo para finalizar el trámite. En caso de errores, agentes del Mitic revisan la solicitud y responden en un plazo máximo de 48 horas.

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¿Para qué sirve la identidad electrónica?

En el Portal Paraguay podés acceder a más de 1.100 trámites, de los cuales más de 400 se realizan 100% en línea. El requisito indispensable es contar con tu Identidad Electrónica.

A través de la web o de la app móvil podés gestionar algunos de estos trámites: