Identidad electrónica supera 1,5 millones de usuarios: así es el paso a paso para obtenerla

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó que la Identidad Electrónica ya supera el millón y medio de usuarios en Paraguay, consolidándose como una de las principales herramientas para acceder a los servicios digitales del Estado.

Según la institución, este sistema permite a los ciudadanos consultar documentos digitales y realizar más de 400 trámites en línea, como parte del proceso de transformación digital de la administración pública.

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Cómo crear la Identidad Electrónica

El trámite puede iniciarse desde el portal oficial del Estado o a través de la aplicación Portal Paraguay, seleccionando la opción “Crear tu Identidad Electrónica”.

El primer paso consiste en completar un formulario con los datos personales y registrar una dirección de correo electrónico de uso habitual.

Posteriormente, el usuario debe tomar tres fotografías: una del frente de la cédula de identidad, otra del reverso y una selfie sosteniendo el documento junto al rostro.

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La calidad de las fotos puede acelerar la aprobación

El MITIC destacó que la nitidez de las imágenes es determinante para que la validación se realice de forma automática.

Si las fotografías están bien enfocadas, con buena iluminación y sin reflejos ni sombras, el sistema aprueba la solicitud casi de inmediato. En cambio, si detecta problemas en las imágenes, el trámite pasa a una revisión manual, lo que puede demorar el proceso.

Por ese motivo, la institución recomienda limpiar la cámara del teléfono antes de realizar la captura y verificar que exista suficiente iluminación.

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Validación y respuesta en hasta 48 horas

Como último paso, el sistema solicita responder una serie de preguntas de validación para confirmar la identidad del solicitante.

Si las respuestas coinciden con la información disponible, el usuario recibe un correo electrónico para finalizar el proceso. En caso de inconsistencias, la solicitud es revisada por funcionarios del MITIC, que responden en un plazo máximo de 48 horas.

La cartera de Estado sostiene que la Identidad Electrónica constituye un requisito fundamental para avanzar hacia una gestión pública cada vez más digitalizada y con menor dependencia de trámites presenciales.

El MITIC aclara el alcance de la firma electrónica

Una vez habilitada la Identidad Electrónica, los usuarios pueden acceder a servicios como el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), que exige autenticación mediante este mecanismo.

Sin embargo, el Ministerio aclaró que no emite la firma electrónica cualificada, requisito adicional para operar en determinados servicios como el SIARA. Ese tipo de certificado es expedido exclusivamente por prestadoras privadas autorizadas.

En cambio, el MITIC sí emite firmas electrónicas no cualificadas destinadas exclusivamente al uso de funcionarios públicos, diferenciando así las competencias del Estado y del sector privado dentro del ecosistema de identidad digital.