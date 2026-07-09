MITIC: Identidad Electrónica está disponible para paraguayos en el exterior

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) informó que amplió a los paraguayos residentes en el exterior la posibilidad de acceder a la Identidad Electrónica. Para tal cometido estableció como un recurso permanente lo que permitirá que toda la comunidad paraguaya fuera del país pueda realizar gestiones desde cualquier rincón del mundo.

Conforme a los datos oficiales, la Identidad Electrónica es un requisito indispensable para acceder a más de 400 trámites digitales en el Portal Paraguay, sin necesidad de viajar al país ni recurrir a intermediarios.

Entre los documentos que se pueden gestionar se mencionan el Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado de Acta de Nacimiento, Constancia de Libreta de Vacunación, Constancia de Grado Académico, entre otros; además permite el acceso a 27 plataformas como "MI IPS" del Instituto de Previsión Social.

En mayo pasado, el gobierno paraguayo habilitó un procedimiento excepcional para que residentes en España generen su Identidad Electrónica desde el exterior y de esa manera puedan gestionar su Certificado de Antecedentes Judiciales, un requisito indispensable para tramitar la regularización extraordinaria que impulsa el gobierno de ese país.

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Acceso remoto

Según los datos, el procedimiento de creación es completamente remoto, ya que los interesados deben enviar un correo a soporte@paraguay.gov.py con el asunto “Solicitud de creación de IE desde el exterior”, adjuntando sus datos personales, número de pasaporte vigente más fotos de frente, número de cédula más fotos (frente y dorso) y un número de teléfono móvil para la videollamada de validación, refiere un informe del portal estatal IP.

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Tras la verificación, el Mitic habilita la Identidad Electrónica y el ciudadano queda conectado al ecosistema digital del Estado.

El Mitic informó que desde su habilitación, la IA presenta un crecimiento sostenido, alcanzando en la actualidad más de 1.500.000 usuarios que utilizan esta herramienta para gestionar trámites estatales en línea, a través de su sistema seguro y eficiente. La Identidad Electrónica está bajo la administración y mantenimiento del Mitic.

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La cartera estatal indica que se “garantiza el acceso a los servicios digitales y acompaña a sus ciudadanos en el exterior en trámites esenciales, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la inclusión digital”.