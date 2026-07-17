IPS: esperan desde la noche anterior para conseguir turnos en laboratorios

Pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian que deben madrugar e incluso acudir desde la noche anterior para conseguir un turno en los laboratorios del Centro de Atención Ambulatoria (CAA).

Los asegurados señalan que la alta demanda y la dificultad para obtener citas por otros canales los obligan a realizar largas esperas.

Explicaron que los turnos para análisis laboratoriales se entregan por orden de llegada, por lo que buscan ubicarse entre los primeros lugares de la fila para asegurar un cupo.

“Tenemos que venir temprano para conseguir turno para laboratorio”, contó Laura Valiente, paciente que debe someterse a análisis de rutina.

Lea más: ¿IPS restringe diagnósticos? Esto es lo que cambió en el Hospital Ingavi

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Llegan desde las 02:00 para intentar obtener un cupo

Gladys Sánchez, paciente de Ñemby, llegó durante la madrugada para conseguir un turno destinado a estudios de control. A las 02:30 ya se encontraba esperando en la fila, según indicó.

“A esta hora hay que venir para conseguir o, inclusive, más temprano”, lamentó la paciente.

Otro asegurado, Ernesto Caballero, de Luque, relató que llegó cerca de las 02:00 debido a que los cupos se asignan por orden de llegada.

“Venir tarde es perder mediodía”, lamentó el paciente, quien explicó que diariamente se habilitan alrededor de 500 turnos para laboratorio.

Paciente llegó la noche anterior

Entre quienes aguardaban estaba Ivonne Torres, paciente de Itauguá, quien contó que fue la primera en llegar al lugar y que tuvo que acudir la noche anterior.

La asegurada relató que llegó aproximadamente a las 23:30 de ayer para intentar acceder a un turno.

“Hay que venir temprano porque por Call Center es imposible conseguir. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Desde ayer que estoy esperando”, mencionó.

Lea más: IPS defiende sus depósitos a la vista: ¿Son realmente rentables sus ahorros?

Torres explicó que es docente y que aprovechó las vacaciones escolares de invierno para poder realizar este trámite y someterse a sus estudios de rutina.