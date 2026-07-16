IPS defiende sus depósitos a la vista: ¿Son realmente rentables sus ahorros?

Miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por su presidente, Isaías Fretes, en su sesión de esta mañana se vieron obligado a intentar una defensa ante el incesante escrutinio público por la manera en que el ente gestiona los fondos de los trabajadores.

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El ambiente de la reunión, cargada de defensas, dejó en evidencia que, aunque las autoridades insisten en la tecnicidad de sus procesos, la desconfianza ciudadana persiste y, en muchos casos, es alimentada por la propia opacidad institucional.

El fantasma de los “depósitos a la vista” del IPS

El punto que ha generado mayor controversia en los últimos meses y que fue tratado con especial énfasis en la fecha, es el de los “depósitos a la vista”. El IPS ha sido cuestionado duramente, debido a que se lo acusa de mantener grandes sumas de dinero estancadas en cuentas bancarias, beneficiando a entidades financieras específicas.

“La prensa atacó mucho el tema del depósito a la vista. Y acá se aclara muy bien de que el IPS cobra intereses sobre los depósitos a la vista”, afirmó el consejero José Emilio Argaña, con un tono visiblemente molesto por la cobertura mediática.

Según la argumentación institucional, es un error de percepción pensar que estos fondos están “durmiendo” o que se trata de un privilegio hacia bancos “mimados”.

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Ahorros a la vista del IPS sí generan intereses, dicen

Hugo Díaz, jefe de la Dirección de Inversiones, ante la presión de los consejeros expuso las cifras: al cierre de junio de 2026, estos recursos —que, según la institución, son “fondos transitorios” a la espera de ser colocados en instrumentos de mayor plazo— arrojaron un rendimiento promedio del 6,17% en guaraníes y 0,51% en dólares.

“Es una tasa casi equiparable o comparable con una inversión propiamente dicha”, intentó justificar Diaz.

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Sin embargo, para los críticos y para la opinión pública que sigue de cerca los antecedentes, las explicaciones que brinda el IPS suenan apenas a respuestas diseñadas para calmar las aguas y no a una estrategia de inversión clara y robusta.

En la sesión del pasado 2 de julio, el mismo Hugo Díaz reconoció que Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE, sobrepasó el tope legal para la recepción de fondos jubilatorios debido principalmente al elevado monto que se mantiene en plazos a la vista. La irregularidad comenzó en febrero de 2025, según los propios informes de la previsional.

Durante la reunión, Díaz dijo ante el Consejo que este mecanismo no califica como inversión, ya que no tiene plazos ni tasas. Según se explicó durante la mencionada sesión, Ueno Bank tiene unos G. 2,2 billones del dinero del IPS, de los que G. 1,1 billones son depósitos a la vista.

IPS calificó informes de CDA como “gasto de tiempo”

Otro de los momentos de la sesión fue la discusión sobre un informe de vencimientos de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). En un ejercicio de lo que parece ser una búsqueda de simplificación operativa —o quizás, una eliminación de controles—, los consejeros acordaron descontinuar la presentación mensual de estos informes.

“Yo quiero proponer eliminar este informe. Me parece que es algo burocrático que le da más trabajo que otra cosa a la gerencia”, disparó Bettina Albertini.

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El argumento fue respaldado por la Dirección de Inversiones, bajo el pretexto de que el comportamiento del mercado no cambia mes a mes y que, por lo tanto, no aporta valor. No obstante, es al menos cuestionable que una institución que maneja los ahorros de toda una vida de los asegurados decida que monitorear mensualmente los vencimientos de sus colocaciones sea un “gasto de tiempo” innecesario.

“No nos arroja ninguna información que a mi criterio sea sumamente útil”, aseveró Albertini. El Consejo acordó revisar estos informes apenas dos veces al año.

Los consejeros mencionaron también que han enviado notas y solicitado audiencias con la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, esperando que esta última defina los criterios de inversión.

La crisis que el IPS minimiza

No es la primera vez que el IPS intenta lavar su imagen mediante comunicados institucionales y promesas de transparencia. Los archivos de ABC Color relatan una historia recurrente: denuncias sobre colocaciones en bancos con intereses políticos, falta de celeridad en la inversión de los excedentes y, sobre todo, una gestión que parece favorecer el status quo financiero por sobre la rentabilidad real para el asegurado.

La sesión de hoy no fue diferente. Se anunció un nuevo comunicado institucional “más breve y conciso” para evitar que la prensa cuestione la relación con cada entidad bancaria.

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Al final, la sesión dejó más interrogantes que certezas. El mensaje a la ciudadanía desde que asumió la administración de Isaías Fretes es: “estamos trabajando”, “no se preocupen”. Pero, como bien saben los jubilados y asegurados, cuando una institución pública empieza a considerar que el control es “burocracia”, es momento de prestar más atención que nunca.