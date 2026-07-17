Lambaré: usaba perfil falso para ofrecer dinero a adolescentes a cambio de contenido para OnlyFans

La investigación del caso de hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes en Lambaré, se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de una adolescente, que tomó conocimiento de que su hija y otras dos estudiantes del mismo colegio, de 13 y 14 años de edad, recibieron mensajes desde un perfil que aparentaba pertenecer a una mujer.

La investigación realizada permitió descubrir que el perfil femenino “Laura Rodas Of” habría sido creado para ocultar la identidad del sospechoso y que la persona que se hacía pasar por la supuesta mujer sería el mismo hombre detenido durante el procedimiento realizado el martes último en Lambaré.

De acuerdo con la imputación por pornografía relativa a niños y adolescentes presentada por la fiscala Carina Sánchez, de la Unidad Especializada en Trata de Personas, la persona indicaba a las estudiantes que, para el primer video, les presentaría a un hombre con quien se realizaría la filmación.

Ofrecía hasta G. 3 millones a estudiantes por videos para OnlyFans

Según la investigación, desde la cuenta falsa se ofrecían a las estudiantes sumas de entre G. 1.000.000 y G. 3.000.000 a cambio de la realización de videos con contenido sexual, que supuestamente serían publicados en una página de OnlyFans

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Asimismo, el investigado les habría solicitado fotografías íntimas a las estudiantes, con las que mantenía contacto vía Instagram desde marzo pasado. No obstante, la oportuna denuncia de la madre de una de las víctimas ante la Fiscalía frustró los planes del sospechoso.

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La fiscala Sánchez se excusó de revelar el nombre del detenido, porque la investigación está en una etapa incipiente.

Sospechoso cayó en un allanamiento en Lambaré

Durante el allanamiento al domicilio del sospechoso, que trabaja como cajero en un supermercado, fueron incautados dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias. En uno de ellos fueron hallados videos en los que aparecería el investigado manteniendo relaciones sexuales con dos personas que serían menores de edad. Una de ellas ya fue identificada.

La agente fiscal informó que la investigación continúa para determinar la identidad de las demás posibles víctimas, así como establecer el destino que tenía el material audiovisual y si este era distribuido o comercializado a través de plataformas digitales.