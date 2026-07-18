Asunción: Primera Compañía de bomberos realiza hoy su San Juan Paha

La Primera Compañía de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) de Asunción (K1) lleva adelante este sábado su “San Juan Paha”, que según explicó el capitán Enzo Ortigoza, la actividad tiene como objetivo la recaudación de fondos.

Lo recaudado será utilizado para los costos de reparación de sus vehículos, los cuales se encuentran actualmente muy afectados por el uso constante en emergencias.

Actualmente, el cuartel cuenta con tres vehículos fuera de servicio: dos autobombas y un móvil de rescate que son necesarios para brindar un servicio a la comunidad y por este motivo, los organizadores invitan a toda la ciudadanía a compartir un sábado diferente mientras también colaboran con la institución.

En el lugar habrá una variedad comidas típicas y juegos tradicionales, mientras que los asistentes pueden adquirir un combo especial de 30.000 guaraníes que ya incluye comida y la habilitación para participar en los juegos, entre ellos, una tirolesa para niños. El San Juan se extiende hasta “altas horas de la noche” en la misma compañía, ubicada en la intersección de las calles Rafael Barret y Capitán Román García, en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

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