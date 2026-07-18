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18 de julio de 2026 a la - 19:01

Asunción: Primera Compañía de bomberos realiza hoy su San Juan Paha

Camión de bomberos amarillo invertido, rodeado de cinta de seguridad y palmeras al fondo.
Un camión de K1 en reparaciones.

Con el objetivo de recaudar fondos para poner en funcionamiento dos autobombas y un móvil de rescate, los voluntarios de la Primera Compañía (K1) de Asunción realizan hoy su San Juan Paha en su cuartel.

Por ABC Color

La Primera Compañía de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) de Asunción (K1) lleva adelante este sábado su “San Juan Paha”, que según explicó el capitán Enzo Ortigoza, la actividad tiene como objetivo la recaudación de fondos.

Lo recaudado será utilizado para los costos de reparación de sus vehículos, los cuales se encuentran actualmente muy afectados por el uso constante en emergencias.

Actualmente, el cuartel cuenta con tres vehículos fuera de servicio: dos autobombas y un móvil de rescate que son necesarios para brindar un servicio a la comunidad y por este motivo, los organizadores invitan a toda la ciudadanía a compartir un sábado diferente mientras también colaboran con la institución.

Taller con camiones de bomberos, uno amarillo y otro marrón, en ambiente iluminado con herramientas de mantenimiento visibles.
Vehículos de la Primera Compañía (K1).

En el lugar habrá una variedad comidas típicas y juegos tradicionales, mientras que los asistentes pueden adquirir un combo especial de 30.000 guaraníes que ya incluye comida y la habilitación para participar en los juegos, entre ellos, una tirolesa para niños. El San Juan se extiende hasta “altas horas de la noche” en la misma compañía, ubicada en la intersección de las calles Rafael Barret y Capitán Román García, en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

Escenario decorado con panel que dice 'PRIMERA COMPAÑÍA BOMBA ASUNCIÓN', globos negros y amarillos, ambiente al aire libre.
La Primera Compañía de Bomberos de Asunción realiza hoy su San Juan Paha.

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