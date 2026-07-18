El Niño: ¿cómo se prepara Paraguay ante el próximo aumento de lluvias e inundaciones?

Los pronósticos climáticos anticipan un impacto importante del fenómeno meteorológico El Niño en Paraguay y el resto de la región de Sudamérica, que se manifestaría en un importante incremento de las lluvias a partir de finales del mes de agosto.

El pasado miércoles, el Consejo de Emergencia Nacional –integrado por una veintena de instituciones del Estado, entre ellas la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)– se reunió con el presidente Santiago Peña para delinear planes para mitigar los efectos en Paraguay del fenómeno climático.

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, el ministro Arsenio Zárate, titular de la SEN, habló de algunos de los trabajos que ya han comenzado y aquellos previstos para el futuro inmediato con el objetivo de prever y contrarrestar en la mayor medida posible las consecuencias del posible incremento de las lluvias.

Prevención y limpieza de cauces

El ministro Zárate señaló que El Niño suele manifestarse en Paraguay con lluvias intensas que, por sú solas, pueden causar inundaciones en puntos críticos de grandes centros urbanos como Asunción o ciudades del departamento Central como Limpio, Mariano Roque Alonso, Luque, Capiatá, Nueva Italia o Guarambaré.

Además, esas lluvias causan un aumento de los cauces de arroyos y otras vías hídricas que desembocan en el río Paraguay, pudiendo generar crecidas del río que pueden inundar zonas ribereñas.

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El ministro señaló como “fundamental” la necesidad de comenzar inmediatamente con la limpieza de cauces hídricos como arroyos, frecuentemente colmatados por basura arrojada por vecinos.

Comentó que el próximo martes el SEN mantendrá una reunión con intendentes del departamento Central para “concienciar a las autoridades locales para que hagamos los trabajos preventivos”, y en los días siguientes se harán reuniones similares, comenzando con los intendentes de los departamentos de Concepción y Alto Paraguay.

“La prevención es más ventajosa que dar una respuesta después de una emergencia, los gastos son mucho más bajos”, subrayó.

Albergues para damnificados en Asunción

El ministro Zárate comentó que, en paralelo, se está trabajando para definir zonas de Asunción que puedan ser utilizadas para la construcción de albergues temporales para personas damnificadas por las inundaciones que puedan ser ocasionadas por una eventual crecida del río Paraguay.

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Se analizan sitios como el ex predio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) en la zona de Zeballos Cue o distintas canchas de fútbol que el Gobierno alquiló para instalar albergues durante crisis anteriores por inundaciones.

El ministro explicó que un escenario en que el río Paraguay crece hasta la marca de 5 metros a causa de las lluvias en Asunción, unas 2.000 viviendas podrían verse afectadas por inundaciones.

En cambio, si se produce el escenario más crítico previsto y el río sube a un nivel de 7 metros y medio, como ocurrió durante la última gran crecida en 2019, el número de viviendas y familias afectadas podría aumentar hasta casi 14.000.