El Niño: ¿cómo planea responder el Gobierno para mitigar sus efectos?

Esta semana, el Consejo de Emergencia Nacional –integrado por una veintena de instituciones del Estado– se reunió con el presidente Santiago Peña para delinear planes para mitigar los efectos en Paraguay del fenómeno climático El Niño, que según pronósticos meteorológicos se manifestaría en la región durante los próximos meses con un incremento importante en las lluvias.

El Niño “se viene con todo, en su versión más fuerte”, advirtió hoy, en conversación con ABC Cardinal, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

El titular de Defensa Nacional dijo que ya han comenzado trabajos en algunas zonas del departamento Central para prevenir inundaciones a consecuencia de las lluvias. Indicó que máquinas del Ministerio de Obras Públicas y del Comando de Ingeniería del Ejército están trabajando hoy en la “descolmatación” del arroyo San Lorenzo, en la ciudad del mismo nombre.

Lea más: Gobierno activa plan de gestión ante El Niño y pide no tirar basuras a las calles

Además, están siendo planeadas obras para reforzar los muros de contención de ciudades ribereñas como Alberdi, Pilar (ambas del departamento de Ñeembucú) y Fuerte Olimpo (Alto Paraguay), susceptibles a inundaciones que podrían producirse por consecuencia del aumento del nivel del río Paraguay debido a las lluvias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Evacuación y albergue de damnificados

Las fuerzas militares también están planeando el uso de medios terrestres y aéreos para la evacuación de personas de comunidades del Chaco que puedan quedar aisladas, como suele ocurrir durante las temporadas de lluvia en la Región Occidental.

Lea más: Advierten que El Niño provocaría lluvias intensas y crecidas de ríos en Misiones

Y al mismo tiempo se están definiendo “terrenos apropiados” en cuarteles militares de Central para albergar a personas que sean evacuadas de sus hogares a causa de las posibles inundaciones.

“Si actuamos con antelación, creemos que vamos a mitigar muchísimo los efectos de este fenómeno”, dijo el ministro de Defensa.