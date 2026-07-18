Expo 2026: en venta artículos elaborados por personas privadas de su libertad

El Ministerio de Justicia tiene un puesto en la Expo Paraguay 2026, en Mariano Roque Alonso, donde se comercializan productos artesanales, de limpieza y obras artísticas elaboradas por personas privadas de su libertad en distintas penitenciarías del país.

En conversación con ABC Color este sábado, Estela González, asistente de Reinserción Social del Centro Nacional de Prevenidos (ex-Penitenciaría Nacional de Tacumbú) explicó que están a la venta productos hechos de cuero como llaveros, carteras, cintos y muchos otros.

También hay disponibles artículos de limpieza como perfumes ambientales, jabón, detergentes y lavandina.

Lea más: Expo 2026: estos son los servicios que Salud ofrece a los visitantes

También figuran entre los artículos disponibles pinturas hechas a mano sobre lienzo por las personas privadas de su libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Éxito de ventas

González afirmó que los artículos en el puesto del Ministerio de Defensa están siendo un éxito de ventas.

Explicó que un porcentaje de los ingresos de cada artículo vendido es depositado en una cuenta bancaria a nombre de la persona privada de su libertad que lo elaboró, mientras que el resto es entregado a las familias de los mismos.