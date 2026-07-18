Expo 2026: estos son los servicios que Salud ofrece a los visitantes

La enfermera Patricia Sánchez, una de las funcionarias del Ministerio de Salud asignadas al puesto en la Expo, comentó hoy a ABC Color que, desde el arranque de la expo feria el pasado sábado, han sido atendidas allí unas 242 personas por distintos problemas de salud, principalmente cuadros respiratorios o hipertensivos.

Sánchez explicó que el puesto cuenta con todos los medicamentos esenciales para atender esos tipos de cuadros y con asistencia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) para casos graves que requieran traslado a un centro asistencial.

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Del total de personas atendidas, 25 han sido menores de edad. “Generalmente vienen muchos niños con cuadros respiratorios a pasear y eso empeora porque acá hay mucho polvo”, dijo la licenciada.

Vacunas y evaluaciones médicas

En el puesto de salud en la Expo también están disponibles para su aplicación dosis de la vacuna contra la influenza, contra el covid-19 y las que forman parte del esquema de vacunación para niños.

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Y, de lunes a viernes, se realizan allí evaluaciones médicas en especialidades como odontología u oftalmología, añadió.

El puesto del Ministerio de Salud en la Expo Paraguay está habilitado todos los días desde las 8:00 hasta las 22:00.