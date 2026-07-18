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18 de julio de 2026 a la - 12:20

Expo 2026: estos son los servicios que Salud ofrece a los visitantes

Expo 2026 Ministerio de Salud puesto
El puesto del Ministerio de Salud en la Expo de Mariano Roque Alonso.Mariela Fretes

En el predio de la Expo Paraguay, en Mariano Roque Alonso, el Ministerio de Salud Pública instaló un puesto de atención que no solo ofrece primeros auxilios y medicación, sino también vacunación y evaluaciones en especialidades como oftalmología u odontología.

Por ABC Color

La enfermera Patricia Sánchez, una de las funcionarias del Ministerio de Salud asignadas al puesto en la Expo, comentó hoy a ABC Color que, desde el arranque de la expo feria el pasado sábado, han sido atendidas allí unas 242 personas por distintos problemas de salud, principalmente cuadros respiratorios o hipertensivos.

Sánchez explicó que el puesto cuenta con todos los medicamentos esenciales para atender esos tipos de cuadros y con asistencia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) para casos graves que requieran traslado a un centro asistencial.

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Del total de personas atendidas, 25 han sido menores de edad. “Generalmente vienen muchos niños con cuadros respiratorios a pasear y eso empeora porque acá hay mucho polvo”, dijo la licenciada.

Vacunas y evaluaciones médicas

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La enfermera Patricia Sánchez.

En el puesto de salud en la Expo también están disponibles para su aplicación dosis de la vacuna contra la influenza, contra el covid-19 y las que forman parte del esquema de vacunación para niños.

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Y, de lunes a viernes, se realizan allí evaluaciones médicas en especialidades como odontología u oftalmología, añadió.

El puesto del Ministerio de Salud en la Expo Paraguay está habilitado todos los días desde las 8:00 hasta las 22:00.