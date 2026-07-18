Feria de la Agricultura se trasladó a la Expo: esto es todo lo que podés encontrar

Una tentadora propuesta de productos frescos y buenos precios se instaló en el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la Expo de Mariano Roque Alonso. La Feria de la Agricultura Familiar ofrece una variedad de productos traídos directamente de las fincas por sus propios productores, con ofertas que buscan aliviar el bolsillo de las familias que visiten la muestra agroindustrial.

María Cristina Villalba, funcionaria del MAG, destacó la participación de comités del departamento de San Pedro, entre ellos la Asociación de Mujeres Agosto Poty de Guayaibí, así como los comités Joaju y de Yrybucua.

Entre las principales ofertas provenientes del segundo departamento se destaca la mandioca a solo G. 3.000 el kilo, piñas dulces a tres por G. 10.000 y mamones desde G. 5.000. El infaltable queso Paraguay artesanal, garantizado por su cremosidad, se comercializa a G. 36.000 el kilo.

Asimismo, los visitantes pueden encontrar huevo casero a G. 18.000 la docena, gallinas caseras a partir de G. 40.000 (según el tamaño), además de zapallo, calabaza, choclo y harina de maíz y diversas hortalizas.

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La temporada de frutilla llegó desde Itá

El aroma a frutilla fresca también se hace sentir con fuerza en el stand del MAG. Laura Leiva, representante de la Asociación de Productores de Kurupika’ity de la ciudad de Itá -que nuclea a 53 productores-, indicó que llegaron a la Expo con una importante carga para deleitar al público.

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“Prácticamente el precio está a G. 80.000 el kilo en el mercado y a G. 70.000 en finca, pero aquí en la feria lo estamos dando a G. 50.000 el kilo, es decir, G. 20.000 menos”, resaltó Leiva, quien precisó que para esta jornada disponen de unos 80 kilos de la fruta, además de derivados como pasta frolas.

Para los más pequeños o para quienes deseen un postre al paso, ofrecen vasos con frutilla desde G. 10.000, jugos naturales y los tradicionales “chupa chups” a partir de G. 5.000.

Solo por hoy y con stock limitado

Los feriantes explicaron que esta delegación en particular atenderá “hasta que acabe el producto”. No obstante, desde el MAG recordaron que las ferias de la agricultura familiar se realizan de manera constante en diversos puntos y de forma habitual frente a la sede central del ministerio en Asunción, sirviendo como un canal directo de comercialización que beneficia tanto al productor rural como al consumidor final.

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