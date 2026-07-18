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18 de julio de 2026 a la - 10:16

Feria de la Agricultura se trasladó a la Expo: esto es todo lo que podés encontrar

La Feria de la Agricultura Familiar se desarrolla en el stand de la Expo en Mariano Roque Alonso.
La Feria de la Agricultura Familiar se desarrolla en el stand de la Expo en Mariano Roque Alonso.Gentilieza MAG

La ya habitual Feria de la Agricultura Familiar, que tiene por objetivo acercar la producción de las fincas directamente a los consumidores, tiene un espacio especial en la Expo de Mariano Roque Alonso. Los productores estarán en el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta agotar stock.

Por ABC Color

Una tentadora propuesta de productos frescos y buenos precios se instaló en el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la Expo de Mariano Roque Alonso. La Feria de la Agricultura Familiar ofrece una variedad de productos traídos directamente de las fincas por sus propios productores, con ofertas que buscan aliviar el bolsillo de las familias que visiten la muestra agroindustrial.

María Cristina Villalba, funcionaria del MAG, destacó la participación de comités del departamento de San Pedro, entre ellos la Asociación de Mujeres Agosto Poty de Guayaibí, así como los comités Joaju y de Yrybucua.

Entre las principales ofertas provenientes del segundo departamento se destaca la mandioca a solo G. 3.000 el kilo, piñas dulces a tres por G. 10.000 y mamones desde G. 5.000. El infaltable queso Paraguay artesanal, garantizado por su cremosidad, se comercializa a G. 36.000 el kilo.

Asimismo, los visitantes pueden encontrar huevo casero a G. 18.000 la docena, gallinas caseras a partir de G. 40.000 (según el tamaño), además de zapallo, calabaza, choclo y harina de maíz y diversas hortalizas.

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La temporada de frutilla llegó desde Itá

El aroma a frutilla fresca también se hace sentir con fuerza en el stand del MAG. Laura Leiva, representante de la Asociación de Productores de Kurupika’ity de la ciudad de Itá -que nuclea a 53 productores-, indicó que llegaron a la Expo con una importante carga para deleitar al público.

Laura Leiva, productora de frutilla, llegó desde la ciudad de Itá
Laura Leiva, productora de frutilla, llegó desde la ciudad de Itá

“Prácticamente el precio está a G. 80.000 el kilo en el mercado y a G. 70.000 en finca, pero aquí en la feria lo estamos dando a G. 50.000 el kilo, es decir, G. 20.000 menos”, resaltó Leiva, quien precisó que para esta jornada disponen de unos 80 kilos de la fruta, además de derivados como pasta frolas.

Para los más pequeños o para quienes deseen un postre al paso, ofrecen vasos con frutilla desde G. 10.000, jugos naturales y los tradicionales “chupa chups” a partir de G. 5.000.

vasos blancos cargados con frutillas
La frutilla se destaca en esta feria. Los intersados la pueden adquirir a G. 50 mil el kilo, o bien, comprar los distintos productos derivados de la fruta.

Solo por hoy y con stock limitado

Los feriantes explicaron que esta delegación en particular atenderá “hasta que acabe el producto”. No obstante, desde el MAG recordaron que las ferias de la agricultura familiar se realizan de manera constante en diversos puntos y de forma habitual frente a la sede central del ministerio en Asunción, sirviendo como un canal directo de comercialización que beneficia tanto al productor rural como al consumidor final.

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