Expo Frutilla de Areguá tendrá mañana su inauguración oficial con acto y festival artístico

La inauguración oficial de la Expo Frutilla Areguá 2026 se realizará mañana, a partir de las 10:00, con un acto protocolar, el corte de la cinta tricolor y un festival artístico.

Durante el acto participarán autoridades locales, invitados especiales, junto a productores, que darán apertura a la feria.

Como parte del programa, se desarrollará un acto central, durante el cual se procederá al corte de la cinta tricolor como símbolo de la apertura oficial de la feria, seguida por presentaciones artísticas y palabras de los representantes de los expositores.

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Invitan a asistir a la expo

La directora de Cultura de la Municipalidad de Areguá, Norma Hidalgo, invitó a la ciudadanía a participar de la actividad y posteriormente recorrer los diferentes puestos de venta instalados en la ciudad.

“Para nosotros es un honor invitar al público a la apertura oficial de la Expo Frutilla que se realizará mañana. Están todos invitados para participar con la familia. Va a haber un festival artístico, un pequeño acto donde hablarán también los representantes de la exposición de la frutilla", expresó Hidalgo.

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La Expo Frutilla Areguá 2026 se encuentra en marcha desde el pasado 5 de julio, con más de 80 familias productoras instaladas con sus puestos sobre la ruta Mariscal Estigarribia.

La principal zona de comercialización se encuentra sobre la ruta Mariscal Estigarribia y La Candelaria, considerado el punto central de la exposición.

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Asimismo, existen otros espacios de venta ubicados sobre las calles La Candelaria y Fulgencio Yegros, en la zona céntrica de la ciudad, además del sector Areguá-Estanzuela.

Los visitantes pueden encontrar frutillas frescas, mermeladas, licores, tortas, postres, helados, jugos y otras elaboraciones artesanales. La feria atiende de lunes a lunes, de 07:00 a 22:00, en la mayoría de los puestos de venta.

Declarado de Interés Nacional

La representante de los expositores de la frutilla de Areguá, Rossan Galeano, destacó que la Expo Frutilla fue declarada de Interés Nacional por el Congreso Nacional.

“La Declaración N.º 500 fue emitida en reconocimiento a su aporte al desarrollo gastronómico, productivo y cultural del departamento Central y de la República del Paraguay“, señaló la representante, quien valoró el respaldo institucional a una actividad que cada año impulsa la economía de decenas de familias productoras de la capital del departamento Central.