El Niño preocupa más al MAG que las heladas por su impacto en la productividad agrícola

Ante el posible ingreso del fenómeno de El Niño, el Gobierno activó un plan de gestión que involucra a varias instituciones estatales. En lo que respecta al sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) viene desarrollando desde hace varias semanas una serie de recomendaciones para proteger la producción agrícola.

El Niño y la productividad de los cultivos

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, señaló que la mayor preocupación del Gobierno se centra en los posibles efectos de El Niño, más que en las heladas y escarchas, porque sus consecuencias no siempre son visibles de manera inmediata. Explicó que este fenómeno puede traducirse en una reducción de la productividad del sector agrícola.

Giménez añadió que el MAG realiza un seguimiento permanente de la evolución de El Niño, cuya intensidad podría aumentar en los próximos meses. Además, recomendó al sector productivo que se mantenga atento ante los posibles cambios en el régimen de lluvias y ante las condiciones climáticas para el desarrollo de las actividades agrícolas.

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“Al cierre del ciclo productivo se contará con información más precisa mediante una comisión técnica de monitoreo. El objetivo es orientar estrategias que permitan reemplazar o complementar a aquellos cultivos que puedan registrar una menor rentabilidad o productividad debido a las condiciones climáticas”, contó.

Características de El Niño

Desde el MAG explicaron que el fenómeno de El Niño no siempre presenta las mismas características en Paraguay, debido a que su intensidad y comportamiento pueden variar en cada evento.

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En ese sentido, recordaron que el año antepasado hubo un fenómeno Niño que no tuvo un impacto significativo en el país. Si bien generó mayores precipitaciones en el norte argentino y el sur de Brasil, en el territorio paraguayo su incidencia fue limitada.

Impacto de las heladas

El campo paraguayo no solo permanece expectante ante la evolución del fenómeno climático, sino que también enfrenta los efectos de las últimas heladas y escarchas registradas en algunas zonas productivas de nuestro país.

Giménez explicó que los reportes recibidos hasta el momento indican que los daños ocasionados por las bajas temperaturas son “muy leves”, aunque reconoció que hay productores afectados.

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Explicó que los casos con pérdidas totales representan una “proporción mínima”. No obstante, aclaró que en la agricultura familiar, aún cuando la cantidad de afectados sea reducida, el impacto es significativo debido a la “fragilidad económica” de estos productores.

Sin embargo, si las consecuencias en el campo son pocas, la cantidad de afectados, podrá ser menor y que será más fácil para el Ministerio asistir a quienes pasaron por una situación fuerte”, indicó.