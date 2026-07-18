Lanzan proyecto para fortalecer a emprendedores de San Juan Bautista con capacitaciones y premios

Con el objetivo de reactivar el movimiento emprendedor en San Juan Bautista y brindar herramientas para fortalecer los pequeños negocios, un grupo de emprendedores presentó oficialmente el proyecto “Emprendedor: Construyamos un Futuro”, una iniciativa que combinará capacitaciones y premios para incentivar el desarrollo del sector.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de emprendedores locales, entre ellos Diana Cañete, quien anteriormente integró el movimiento “Joja, Emprendedores Sanjuaninos”, organización que durante varios años promovió actividades para el sector.

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Cañete señaló que el objetivo es volver a impulsar este espacio de trabajo conjunto entre emprendedores de la comunidad.

“Nos reunimos con un grupo de personas para reactivar el movimiento de emprendedores en San Juan. Las inscripciones comienzan hoy, 18 de julio, y estarán abiertas hasta el 7 de agosto. Luego iniciaremos un ciclo de tres capacitaciones, a partir del 28 de agosto, y el 18 de septiembre realizaremos la premiación”, explicó.

La iniciativa contempla un concurso con premios para los participantes de las capacitaciones, pero principalmente busca brindar herramientas para mejorar la gestión de los emprendimientos.

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Entre los temas previstos se encuentran educación financiera, cálculo de costos, administración del dinero, estrategias de marketing, fortalecimiento de marca personal y motivación.

La premiación se realizará el 18 de septiembre, con la entrega de más de G. 10 millones en premios, además de electrodomésticos e insumos destinados principalmente al sector gastronómico.

La inscripción será gratuita y los participantes deberán cumplir con la asistencia a las capacitaciones para acceder al concurso. Cañete destacó que la propuesta no solo busca entregar un capital semilla, sino también aportar conocimientos para lograr un crecimiento sostenible de los negocios.