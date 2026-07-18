Reciben oficialmente la draga donada por Japón para fortalecer la navegabilidad del río Paraguay

En un acto desarrollado en un conocido local gastronómico del centro de la ciudad de Pilar, se llevó a cabo la firma del acta de recepción de la draga DRM-5 “Paraguay”, donada por el Gobierno del Japón al Estado paraguayo en el marco de la cooperación bilateral entre ambos países.

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La embarcación, cuyo valor supera los 24 millones de dólares, ya arribó al puerto de Pilar y tendrá como principal misión profundizar los canales del río Paraguay, contribuyendo a garantizar la navegabilidad durante todo el año y fortaleciendo el transporte fluvial de cargas.

La incorporación de esta moderna draga representa un importante avance para el desarrollo de la Hidrovía Paraguay–Paraná, corredor fluvial de aproximadamente 3.440 kilómetros que atraviesa Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por esta vía se moviliza las exportaciones de varios países, constituyéndose en una de las principales rutas comerciales de Sudamérica y un eje estratégico de integración regional.

El acto contó con la presencia del intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR); el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera; el prefecto de Zona Pilar, capitán Hugo Echeverría.

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También estuvieron presentes el secretario de la Embajada del Japón, Shunichiro Hayashi; el presidente de la empresa astillero Fuji Kaiji Kogyo (FKK) Yoshinori Shigeoka; y el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Hajime Takasago, además de otras autoridades e invitados especiales.

La inauguración oficial de la draga se realizará a mediados del mes de agosto en el Puerto de Asunción, ceremonia que contará con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y del príncipe heredero Fumihito de Akishino, acompañado por la princesa Kiko Kawashina, en el marco de la conmemoración de los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay.

La visita de la familia imperial japonesa constituye uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes del año y reafirma los históricos lazos de amistad y cooperación entre Paraguay y Japón. El príncipe Akishino es el heredero del Trono de Japón y hermano del actual emperador, Naruhito.