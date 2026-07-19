Cooperación interagencial es clave para hacer frente a las amenazas híbridas

Contrarrestando las Amenazas Híbridas en Las Américas fue el nombre de la conferencia magistral dictada por la Prof. Celina Realuyo en el marco de su visita a nuestro país. La ponencia, diseñada para líderes, analistas y estrategas se centró en la comprensión de las reglas de la guerra moderna y el desarrollo de capacidades resilientes para hacer frente a dichas amenazas.

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Para Realuyo la arquitectura de la seguridad global se encuentra en una metamorfosis sin precedentes en la que las fronteras entre el conflicto ideológico y la criminalidad financiera se han disuelto.

Sostiene además que nos enfrentamos a amenazas híbridas que operan en un mundo ciberfísico en el que los actores estatales y no estatales utilizan la desinformación y el mundo digital para desestabilizar a las democracias.

En este contexto, la seguridad nacional de los Estados Unidos, dice, se ha redefinido bajo la premisa de que la estabilidad del hemisferio occidental –del cual Paraguay es parte- es vital para su propia soberanía.

Además de esta conferencia, Realuyo impartió clases en el Curso de Estrategia Nacional para la Seguridad y Desarrollo (CENDSE) organizado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry en la Universidad Nacional de Defensa (EE.UU.).

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Ciberdefensa, materia pendiente

-Académicamente, ¿qué punto es el más importante que tenemos que tener en cuenta en términos de las amenazas híbridas?

-Creo que estamos subestimando la ciberseguridad. Porque ahora, ya sean los grupos terroristas o grupos criminales, están aprovechando el mundo cibernético para ampliar su espacio. Y eso nos preocupa, porque hay escasez de expertos en ciberseguridad. Yo sé que en nuestra universidad y también en el IAEE estamos ahora formando a la próxima generación de líderes en el campo de seguridad, y sería importante añadir un conocimiento de tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial.

-Sobre la Inteligencia Artificial y China… esa competencia tecnológica que existe, en especial con la fabricación de semiconductores, ¿qué papel juega Taiwán?

-Es importante, porque si algo pasa en Taiwán, no vamos a tener ninguna laptop… Hemos visto, y ha generado preocupación, que ahora hay una diversificación de la fabricación de chips ahora en Estados Unidos y otros países. También aquí en Sudamérica hay mucha oportunidad, como con los centros de datos. Entrar en ese sector nos lleva a lo que llamamos tecnologías económicas.

-Siendo China, por así decirlo, una gran parte de la amenaza, Estados Unidos mantiene relaciones económicas con ella. ¿Cómo se logra que no se infiltre?

-Hay que tener mucho cuidado con quiénes estamos interactuando y de dónde estamos comprando los equipos.

Amenazas terroristas: lecciones no aprendidas

-En estos 25 años de experiencia que se tienen tras los atentados del 11 de septiembre, ¿cuál es la lección que todavía no se aprendió?

-Creo que nos hemos olvidado de compartir información. Ahora tenemos que enfatizar otra vez la colaboración interagencial, porque ya se olvidó que ese fue el fallo del 9-11. Estados Unidos tenía información sobre los 19 terroristas, pero no fue suficiente para prevenir los atentados.

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-Coincidiendo con su visita, un medio brasileño habló de la presencia de células del Al-Qaeda en la Triple Frontera…

-De Al-Qaeda, yo dudo. De Hezbolá sabemos que lleva mucho tiempo por la diáspora libanesa. Me gustaría saber de dónde vienen sus datos, pero hay que mirar. Y hay que reconocer (que) los terroristas se aprovechan de amistades de utilidad. Entonces, puede ser que haya aquí algunos (grupos) operativos... algunas células aquí establecidas. Me enviaron aquí hace 20 años para mirar eso, y nada más encontramos los aliados con Hezbolá.

La crisis del fentanilo

-En la charla mencionó algo que puede generar preocupación sobre todo en los padres, el tema del fentanilo y cómo hacen ahora el customizaje de las píldoras (con colores llamativos semejantes a caramelos) para atraer a niños y a jóvenes a su consumo.

-Hay que reconocer que el fentanilo es una droga lícita que se utiliza en las clínicas y los hospitales. (Pero) hay casos en Sudamérica que debido a la corrupción (el fentanilo) ingresa dentro del circuito ilícito (para la recreación). Y es ahí donde hace falta más prevención y también más penas cuando se encuentra ese tipo de hospitales (que permiten esa fuga de fentanilo para usos no médicos).

Desafíos a la soberanía económica regional

Según Celina Realuyo, la influencia de actores externos como Rusia, Irán y China en el hemisferio se manifiesta en cuatroesferas: diplomacia, seguridad, información y economía.

Bajo una estrategia de “negación”, la administración estadounidense busca limitar el accesode estas potencias a recursos estratégicos, como el petróleo venezolano,mientras refuerza las democracias aliadas frente a regímenes autocráticos queno comparten valores democráticos.

La penetración china mediante becas,tecnología 5G y suministros de seguridad es vista como un desafío directo a lasoberanía económica regional.

“America First”

La doctrina “America First” prioriza la seguridad fronteriza como un pilar de la soberanía nacional, integrando fuerzas armadas y civiles para disuadir flujos migratorios y el tráfico de sustancias ilícitas.

El cierre de la frontera sur y el despliegue de tecnología militar responden a la interceptación de individuos en listas de vigilancia terrorista y a la crisis de salud pública provocada por las drogas sintéticas.

Esta política exterior busca revitalizar la Doctrina Monroe para prevenir la injerencia de potencias rivales en sectores estratégicos del continente, puntualizó Realuyo.