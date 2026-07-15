Desafíos globales, respuestas estratégicas: El IAEE consolida su proyección hemisférica junto al Centro William J. Perry

Este encuentro académico de una semana, altamente especializado, se presenta como un espacio de vanguardia para el intercambio de conocimientos y debates críticos sobre la gobernanza de la defensa, estructurado bajo una agenda metodológica que busca dotar a los líderes estratégicos de herramientas analíticas clave para la toma de decisiones complejas en el Cono Sur.

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La trascendencia de este foro no radica únicamente en su pertinencia temática, sino en la solidez de las alianzas multilaterales que lo sustentan. Nuevamente, el IAEE reafirma su posición de liderazgo regional al estructurar este programa en un robusto partnership estratégico con el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, con sede en Washington D.C.

Esta alianza de alto nivel académico ha hecho posible la convergencia en Asunción de un selecto claustro docente que combina la perspectiva teórica internacional con la experiencia paraguayao, contando con la participación activa de Ministros del Poder Ejecutivo nacional, como el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior y el Ministro Secretario Permanente del Consejo de Defensa Nacional (CODENA).

Para comprender la magnitud de este esfuerzo de internacionalización institucional, el Director General del IAEE, el Gral. Div. Aer. Edwin R. Martínez G., contextualizó este hito dentro de una línea de consistencia estratégica que viene trazando la institución de manera sostenida en los últimos años. Durante la apertura de las jornadas, la máxima autoridad de la casa de estudios superiores reflexionó sobre el rol articulador que ejerce el instituto paraguayo en el concierto de la defensa continental:

“Para el IAEE es un gran honor contar en las aulas con la visión estratégica de nuestros Ministros del Poder Ejecutivo, sumada al respaldo de un socio académico de enorme prestigio como el Centro William J. Perry y la presencia de conferencistas de la talla de la Dra. Celina Realuyo y el Dr. Boris Saavedra. El desarrollo de este programa académico de excelencia demuestra que nuestra institución no solo mantiene el nivel, sino que avanza con firmeza". expresó.

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“Así como lideramos con gran éxito la Conferencia de Colegios de Defensa Iberoamericanos en el año 2025, hoy consolidamos nuestra proyección internacional de la mano del Centro William J. Perry, asegurando que nuestros profesionales operen bajo los estándares globales más exigentes”, agregó.

El núcleo programático del CENDSE se centró de manera prioritaria en identificar y contrarrestar las nuevas tendencias en amenazas transnacionales, la ciberseguridad, la ciberdefensa y las asimetrías de la seguridad multidimensional.

Entre las figuras internacionales más destacadas de este seminario sobresalen los doctores Celina Realuyo y Boris Saavedra, ambos profesores del Centro William J. Perry y referentes indiscutibles en el análisis de redes ilícitas financieras y tecnologías emergentes aplicadas a la defensa.

El impacto de su visita se extendió más allá de las aulas del IAEE, materializándose en una concurrida conferencia magistral abierta titulada “Contrarrestando amenazas híbridas en las Américas”, dictada por la Dra. Realuyo en el Auditorio José Félix Estigarribia del Ministerio de Defensa Nacional, la cual concitó el interés de tomadores de decisión, diplomáticos y analistas de seguridad del país.

Este dinámico intercambio bilateral y la densidad de los debates planteados a lo largo de la semana evidencian el creciente interés de la comunidad académica y de defensa local por mantenerse a la vanguardia de los desafíos contemporáneos.

La naturaleza multidimensional de la seguridad actual exige respuestas integradas que trasciendan las fronteras nacionales y las tradicionales divisiones entre lo civil y lo militar, premisa bajo la cual el curso ha sido diseñado.

La discusión técnica sobre redes criminales convergentes y la protección de infraestructuras críticas nacionales demuestra que Paraguay busca posicionarse no como un mero receptor de doctrina de seguridad, sino como un emisor de pensamiento estratégico adaptado a las realidades específicas del Cono Sur.

En definitiva, la concreción de este programa de alta estrategia consolida el posicionamiento internacional del IAEE como la máxima casa de estudios de la defensa nacional y un faro de pensamiento estratégico en la región.

Al articular con éxito las visiones político-institucionales del gabinete de ministros local con el rigor metodológico de instituciones globales de la talla del Centro Perry, el IAEE no solo eleva la calidad de su oferta académica para cursantes y egresados, sino que proyecta la influencia de la academia militar nacional hacia la mesa de debate de la seguridad hemisférica, consolidando un liderazgo conceptual indispensable para enfrentar las complejas realidades del siglo XXI.