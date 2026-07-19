Ya registran una alta ocupación hotelera por el Rally Mundial en Itapúa

El departamento de Itapúa se encuentra en la cuenta regresiva para recibir al Rally Mundial del Paraguay 2026, uno de los eventos deportivos y turísticos que destacan como el más importantes del año.

Según registros que dio a conocer la Senatur, la expectativa por la competencia ya se refleja en el movimiento del sector turístico, que registra un sostenido crecimiento en las reservas de alojamiento.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Asociación de Hoteleros de Itapúa (ASHOIT), los establecimientos asociados al gremio alcanzan actualmente un 70% de reservas confirmadas para los días de la competencia.

Resaltan que estas cifras evidencian el gran interés de turistas nacionales e internacionales por asistir al evento.

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Alta ocupación hotelera, pero aún con disponibilidad

Según el relevamiento realizado, el departamento aún cuenta con disponibilidad de plazas en establecimientos hoteleros independientes, además de la red de alojamientos extrahoteleros habilitados.

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Entre estas alternativas se encuentran posadas turísticas, hospedajes, áreas de camping y otros establecimientos registrados en Registur, distribuidos en distintos distritos de Itapúa, preparados para recibir a los visitantes con la calidad y hospitalidad que caracteriza a la región.

La Senatur invita a quienes tienen previsto asistir al Rally del Paraguay 2026, a realizar sus reservas con anticipación en los establecimientos inscriptos, para asegurar una estadía cómoda y segura.

El listado de alojamientos habilitados, está disponible en la página web de Registur.

La edición 2026 del Mundial de Rally del Paraguay se disputará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa. El recorrido contempla 22 tramos cronometrados, por lo que será el rally más largo del Campeonato Mundial de Rally 2026 en distancia competitiva.