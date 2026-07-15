Mundial de Rally: el sector hotelero reporta que las reservas ya alcanzan el 70% de la capacidad en Itapúa

La Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit) indicó que, para las fechas en Paraguay del Mundial de Rally, se estima que las reservas alcanzan el 70%, a poco más de un mes del evento. Además, detalló que, con relación al año pasado, hubo un incremento en el sector, con un aumento de la capacidad que alcanza las 6.000 camas.

Este año la competencia tendrá tramos en Encarnación, a diferencia del año pasado, por lo que presumen que habrá una mayor concentración de público en la capital de Itapúa.

Además, recomendaron a los interesados reservar con tiempo, debido a que el año pasado la ocupación llegó al 100% antes del inicio del evento. También refirieron que las reservas se realizan por entre tres y cinco días en algunos hoteles.

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Manejo de las reservas

A diferencia del año anterior, el presidente de la Ashoit, Andy Sbardella, manifestó que los empresarios del sector manejan en menor medida el direccionamiento por agencias de los lugares a reservar en hoteles. Esto se debe a que existe una mayor comunicación directa entre los interesados y los emprendimientos hoteleros.

El año pasado se direccionó cerca del 80% de las plazas a través de agencias vinculadas con el grupo empresarial que tiene la marca del Mundial de Rally.

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Esta medida había sido adoptada por sugerencia de los organizadores y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), ante la incertidumbre sobre el manejo del gran flujo de turistas que se esperaba el año pasado y la inexperiencia en este tipo de eventos internacionales de gran envergadura.

“Con la experiencia del año pasado, nos estamos preparando mejor y más organizados”, afirmó Sbardella.

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El Mundial de Rally

La edición 2026 del Mundial de Rally del Paraguay se disputará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa. El recorrido contempla 22 tramos cronometrados, por lo que será el rally más largo del Campeonato Mundial de Rally 2026 en distancia competitiva.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas. Iniciará con el shakedown (San Juan del Paraná–Carmen del Paraná) y la largada simbólica; seguirá con etapas que atravesarán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras (Nueva Alborada) y el Autódromo (Capitán Miranda); avanzará hacia sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con el cierre en Encarnación y General Artigas.

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores.